Странна контрабанда: Хванаха над 33 хиляди недекларирани играчки

Митнически служители в Бургас задържаха над 33 000 контрабандни детски играчки и артикули. Те са открити при проверки на морски контейнери със стоки от Китай.

Нарушенията са установени при три отделни проверки, като играчките са били недекларирани и укрити сред други товари. Контрабандните артикули са разкрити при проверки на контейнери с вносни стоки на пристанището в Бургас.

