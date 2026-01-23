Украинци пострадаха при тежка катастрофа

Петима украински граждани са пострадали при тежка катастрофа, станала през нощта в района на село Дъбово, община Мъглиж, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.
Пътното произшествие е възникнало в малките часове на денонощието между два микробуса с украинска регистрация, като единият е теглил другия. По неустановени към момента причини превозните средства са излезли от пътното платно.
Пострадалите са транспортирани и прегледани в болнично заведение. Няма опасност за живота им.
Причините за инцидента се изясняват.
