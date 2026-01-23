Войната в Украйна:

Украинци пострадаха при тежка катастрофа

23 януари 2026, 09:46 часа 389 прочитания 0 коментара
Украинци пострадаха при тежка катастрофа

Петима украински граждани са пострадали при тежка катастрофа, станала през нощта в района на село Дъбово, община Мъглиж, предаде кореспондентът на БГНЕС за региона.

Още: Един човек загина при катастрофа край великотърновско село

Пътното произшествие е възникнало в малките часове на денонощието между два микробуса с украинска регистрация, като единият е теглил другия. По неустановени към момента причини превозните средства са излезли от пътното платно.

Пострадалите са транспортирани и прегледани в болнично заведение. Няма опасност за живота им.

Причините за инцидента се изясняват.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: По чудо без жертви: Автомобил се качи на тротоар до автобусна спирка в Русе

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали украинци микробуси
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес