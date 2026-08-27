Прокуратурата: Имало е заглушаване, но няма открит заглушител в "Драгалевци"

По разследването за заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ има доказателства, че смущение действително е било установено. До момента обаче сред иззетите вещи няма устройство, за което експертите да са потвърдили, че е заглушител. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова.

След получаването на експертизите наблюдаващият прокурор ще анализира събраните доказателства и ще прецени дали те сочат наличие на предмет на престъплението.

Проверяват имоти, фирми и автомобила

Разследването включва и проверка на собствеността на иззетите вещи, както и на връзките между конкретни търговски дружества, фирмата собственик на автомобила и собствениците на имотите, в които са извършени претърсванията. Още: Империята на Таки и Къро: Въпроси и към Росен Желязков за дъщеря му плюс анализ на Слави Ангелов

Все още не е установен произходът на откритите кабели и акумулатори. По предварителните данни на експертите те не представляват специфична техника, чийто произход може да бъде определен единствено по техническите й характеристики.

Междувременно стана ясно, че Размиг Чакърян-Ами не е бил разпитан по случая с мощния заглушител, за който службите съобщиха в края на миналата седмица.

Това се разбра от интервю на изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов пред bTV. Името на Ами беше споменато публично от премиера Румен Радев при коментарите му по случая. Още: Сенките на Ами и Къро, обществени поръчки за милиони, сляпа ДАНС: Делото около скандалния GPS заглушител

"Тази операция наистина се свързва с имоти, използвани от Ами", заяви Николов и увери, че всички лица, които имат отношение към случая, ще бъдат разпитани. Той обаче не даде категоричен отговор дали МВР знае къде се намира Чакърян в момента.

"Има случаи, в които е установяван в страната, но често е извън нея", посочи Николов.

Демерджиев: Връзките водят до Ами

Вътрешният министър Иван Демерджиев също свърза случая с Размиг Чакърян. Още: Демерджиев потвърди: Има данни за заглушаване на летателни средства у нас

"Но при внимателно проследяване връзката води до един човек, който се казва Размиг Чакърян, по-известен в обществото с прякора си Ами. Връзките не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства", заяви Демерджиев.

По думите му дълго време никой не е предприемал действия за изясняване на тези обстоятелства.

"Вместо обектът да се пази, беше извършена щателна проверка в него, но и в къща в близост до Капитан Андреево. Очаквам да има доста интересна информация извън тази, която вече се установи", каза още вътрешният министър.