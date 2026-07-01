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Радев иска бързи проверки на ремонтите и строежите на пътища: Открива гореща линия в МС

01 юли 2026, 10:30 часа 340 прочитания 0 коментара
Снимка: Правителствена пресслужба
Радев иска бързи проверки на ремонтите и строежите на пътища: Открива гореща линия в МС

"Очаквам Министерство на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързи и щателни проверки на ремонтите и строежите на пътищата, спиране на сляпото плащане на фактури и фиктивни протоколи", каза министър-председателят Румен Радев в началото на днешното пленарно заседание. Министър-председателят заяви, че ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършена дейност.

Гореща линия за граждани

"Като говорим за корупция от днес в Министерски съвет има денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси", добави още Радев. 

Премиерът отчете, че досегашният модел в инфраструктурата е генерирал корупция, раждал лошо качество, отнел е значителен публичен ресурс и е отдалечил развитието на съвременна инфраструктура в България към ясното светло бъдеще. ОЩЕ: Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

Рафинерията в Бургас е била под риск

Премиерът коментира и вчерашната си среща с "Литаско", които вдигнаха запора над заема на бургаската рафинерия в Женева. 

"В края на миналата година "Литаско" наложи запор на рафинерията да закупува суров петрол от регистрирани в Швейцария компании. Това доведе до значителни трудности за работата на рафинерията, тя бе принудена да работи с тежки видове нефт, а от там технологични затруднения, намаляване на обема на производство, повишаване на себестойността, бързо износване на инсталациите и постави пред риск самото бъдеще на "Лукойл Нефтохим", каза Радев. 

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По думите му обаче след вчерашната среща този запор вече се вдига и рафинерията ще може да функционира нормално, което е критично важно за нашата национална сигурност. 

Американските самолети са си тръгнали

Премиерът отбеляза, че както властта е обещала -  военните самолети и цистерни напуснаха летище София в указания срок. 

Това според него минимизира риска от потенциални атаки в непосредствена близост до българската столица. ОЩЕ: Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев

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Ремонти Инфраструктура Лукойл Нефтохим Румен Радев Литаско
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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