Внезапно излязло на платното: Кола блъсна 11-годишно дете

30 март 2026, 10:22 часа 566 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Момче на 11 години е в болница след пътен инцидент в добричкото село Стожер, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Полицията получава сигнал през почивните дни за пътнотранспортно произшествие с пешеходец. Установено е, че 11-годишно момче внезапно е излязло на пътното платно и се ударило странично в лек автомобил, движещ се по платното.

Детето е настанено в Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич с комоцио, като няма опаснодт за живота му

В събота при друг инцидент по пътя от село Одринци към Добрич загина мъж, след като 55-годишен шофьор на лек автомобил на десен завой загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал челно в друга кола.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
