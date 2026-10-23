Отстраниха от спорта шампионка в маратона, опитала да измами Антидопинговия център

Етиопската състезателка Рути Ага получи 6-годишно наказание, след като се опита да обясни положителния си допинг тест за забранена субстанция с рецепта от несъществуваща клиника, издадена от лекар, който се оказа член на семейството ѝ. Ага, която спечели маратона в Токио през 2019 година, даде положителна проба за метилпреднизолон след победата си в полумаратона в Китай през март. Тя получи двугодишно отстраняване за забранения стероид - използван за намаляване на възпаленията и класифициран като средство за подобряване на спортните резултати от Световната антидопингова агенция (WADA).

Сурово наказание за Рути Ага

32-годишната състезателка получи допълнително четиригодишно наказание за подправяне на доказателства и заблуждаване на разследващите по време на разпит. Оказа се, че Ага е обяснила положителния си тест с лечение на контузия на коляното, като представила рецепта от несъществуваща клиника, издадена от "лекар", който се оказа член на семейството ѝ, без медицинска регистрация в съответния орган. Това стана ясно от изявлението на Отдела за интегритет в леката атлетика (AIU).

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"При разпита членът на семейството твърдеше, че е използвал стар рецептен блок от предишно работно място. Но от клиниката потвърдиха, че лицето никога не е работило там и че рецептата не е тяхна", се сочи още в изявлението. Ага, която три пъти е завършвала втора в сериите "World Marathon Majors", е отстранена от 10 септември, като наказанието ще влезе в сила от тази дата.

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