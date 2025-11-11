Заловиха група за фалшиви документи, работила на територията на три области в страната

Разбита е банда за фалшиви документи, която действала на територията на три области в страната – Велико Търново, Търговище и София. Това съобщиха днес от ГДБОП във Велико Търново. Те са изработвали лични документи и удостоверения от институции и министерства. До момента са претърсени 7 адреса. Задържани са двама души, и двамата познати на полицията и осъждани. Те ще бъдат отведени във Велико Търново, където бандата е започнала да действа. Работа по случая продължава.

"Различни удостоверителни документи от министерства и агенции. Сигналът, който нашата служба е получила е от около година. Провеждат се още допълнителни действия. Лицата, които са задържани осъществяват търговска дейност", каза комисар Костадин Костадинов – началник отдел в ГД БОП.

