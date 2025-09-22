Войната в Украйна:

Заради обществена поръчка за над 150 000 евро: Европрокуратурата разследва наша фирма

Бюрото на Европейската прокуратура в София повдигна обвинения пред Софийския градски съд срещу едно лице, заподозряно в измама с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.

Става дума за обществена поръчка, чийто старт е даден от Българската агенция по заетостта, за доставка на мебели за офис за нейните нужди. Тя е съфинансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., съобщи БНР.

Разследването сочи, че обвиняемият, в качеството си на представител на фирмата, е подал невярна информация за опита ѝ, за да бъде допусната до търга. В резултат, тя е спечелила договора през март 2020 г. на стойност 151 000 евро, от които близо 128 700 са от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, обвиняемият може да получи 8 години затвор.

В началото на юли тази година стана ясно, че управителка на ЕООД е осъдена на година условно за нарушения при обществена поръчки в Луковит. А.С. е призната за виновна, че през периода 2 декември 2019 г. - 8 юни 2020 г. в Луковит като управител на "МБ Инженеринг 2001" ЕООД във връзка с възлагане на обществена поръчка - публично състезание, открита със заповед на кмета с предмет реконструкция и благоустрояване на градската градина по Програма за развитие на селските райони, представила пред общината документи с неверни сведения. ОЩЕ: Победа за Кьовеши: Присъда за управителка на фирма за обществена поръчка в Луковит

 

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Агенция по заетостта обществена поръчка измама европейска прокуратура
