Плод номер 1 за по-добро метаболитно здраве

Метаболитното здраве включва регулиране на кръвната захар, триглицеридите, HDL холестерола, кръвното налягане и обиколката на талията. Храните, които избираме всеки ден, пряко влияят на всички тези параметри, а експертите са съгласни, че сред плодовете един се откроява по-специално – боровинките, пише Eating Well.

Подкрепа за здравословно храносмилане

Пресните боровинки съдържат около четири грама фибри на чаша, докато дивите боровинки съдържат до шест грама. Фибрите са ключови за редовното храносмилане и здравословната чревна микробиота.

„Боринките са добър източник на фибри и тъй като дивите боровинки са по-малки от обикновените боровинки, с една хапка получавате повече коричка от боровинки, а коричката е мястото, където се намират фибрите“, обяснява консултантът по хранене Кити Бройер.

Но ползите отиват отвъд косата.

„Високата концентрация на полифеноли в кората на плода подхранва чревните ни бактерии, което осигурява още по-голяма метаболитна подкрепа“, добавя диетологът Даниел ВанХуизен.

Естествено противовъзпалително средство

Боровинките са известни с високото си съдържание на антиоксиданти.

„Това се дължи на наситено синия им цвят, който идва от антоцианините“, обяснява регистрираният диетолог Алиса Смолен. „Антоцианините са мощни пигменти, които помагат за намаляване на оксидативния стрес и възпалението.“

Смолен посочва, че изследванията показват, че антоцианините укрепват ендотелните клетки, които са от съществено значение за здравите кръвоносни съдове и добрия кръвоток. Едно проучване установи, че консумацията на 200 грама боровинки на ден в продължение на един месец може да понижи кръвното налягане при здрави хора.

Помага за поддържане на здравословно тегло

Само с 84 калории на чаша, боровинките са нискокалорична добавка към ястия и закуски. Естественият им вкус помага за подслаждане на ястията без добавяне на захар.

„Боровинките наистина предлагат пълния пакет, когато става въпрос за отслабване“, казва ВанХуизен.

Фибрите ви засищат за по-дълго време, докато антиоксидантите помагат за намаляване на възпаленията, свързани с наддаването на тегло.

Стабилизиране на нивата на кръвната захар

Въпреки естественото си съдържание на захар (около 15 грама на чаша), боровинките имат нисък гликемичен индекс.

„Ниският гликемичен индекс означава, че боровинките не предизвикват внезапен скок на кръвната захар, след като ги консумирате“, обяснява Бройер. „Вместо това, получавате постепенно покачване и спадане, което помага на тялото ви да управлява глюкозата по-ефективно.“

Този ефект ги прави изключително полезни за вашата метаболитна система.

„Стабилният контрол на кръвната захар намалява стреса върху инсулиновата система на организма и е крайъгълен камък на метаболитното здраве“, подчертава Бройер.

Изследванията показват също, че боровинките могат да понижат кръвната захар на гладно, да подобрят инсулиновата чувствителност и да намалят HbA1c, особено при хора с диабет.