7 сигурни знака, че сте в емоционален блокаж

Не е лесно да си отворен в днешния свят, но ако затвореността вреди на качеството ти на живот, увери се, че нямаш нито един от тези 7 признака, че си емоционално недостъпен.

Може би искате близост, интимност ... но нещо постоянно ви пречи. Звучи ли ви познато: връзките ви често замират, когато би трябвало да се задълбочават? Чувствате ли, че хората не могат да ви „прочетат“? Или просто знаете, че има стена, която ви пречи да се отворите емоционално, но не знаете как да я разрушите?

Емоционалната недостъпност не означава само, че не позволявате на другите да се доближат до вас – тя означава, че сте недостъпни предимно за собствените си емоции. Вие ги игнорирате, потискате, рационализирате... и накрая се дистанцирате от себе си и от другите.

Ето как може да изглежда в ежедневието:

1. Винаги избягвате конфликти.

Никой не обича спорове , това е сигурно. Но ако възприемате каквато и да е форма на несъгласие като опасна или напълно нежелателна - това може да е червен флаг. Конфликтът, когато е здравословен, може да бъде възможност двама души да се разберат още по-дълбоко . Ако ви кара да се тревожите, вероятно в някакъв момент сте научили, че емоциите не са безопасни.

2. Винаги си добре – дори когато не си

„Всичко е страхотно!“ – класическо изречение на емоционално недостъпен човек. Ако често криете как наистина се чувствате и се държите спокойно, само за да „не вдигате шум“, всъщност потискате собствените си емоции и не позволявате на другите да видят вашата автентичност.

3. Трудно ви е да бъдете уязвими

Знаеш как да разказваш интересни истории, но никога не разкриваш какво е най-дълбоко в теб - страхове, съмнения, несигурност. Вместо това, стоиш на повърхността, бягаш в хумора, в подробности за другите, в неподходящи теми. Ако не вярваш, че емоциите ти ще бъдат приети, вероятно не ги споделяш.

4. Избирате „несериозни“ партньори (или самите вие оставате нерешителни)

Ако не искате да се привързвате твърде много или винаги избирате някой, който не иска да се привързва, дръжте дистанция. Привързаността изисква откритост и може (несъзнателно) да избирате ситуации, които не я изискват.

5. Трудно ви е да изпитвате емпатия

Емпатията към другите произлиза от емпатията към себе си. Ако избягвате собствените си емоции, ще ви бъде трудно да се свържете истински с тях. Може да се чувствате неудобно, когато някой друг се разчувства - защото това предизвиква неща, които не искате да чувствате.

6. Стресирате се, когато някой иска да проведе сериозен разговор

Когато някой, когото обичаш, иска да сподели нещо болезнено, вместо да се настроиш, ти се откъсваш. Мислите ти се лутат, чувстваш се неспокоен, искаш да смениш темата... Това не е нечувствителност, а защитен механизъм .

7. Не споделяш как наистина се чувстваш

Знаете ли онова чувство, когато нещо ви боли или ви разстройва, но вместо да го изразите - просто го преглъщате? Тялото ви може би ви изпраща сигнал, сърцето ви бие по-бързо, дланите ви се потят... но вие избирате да игнорирате всичко това и да се държите така, сякаш нищо не се е случило.

Ако разпознавате себе си в някои (или всички) от представените знаци - не сте сами. Емоционалната недостъпност обикновено не е съзнателен избор . Тя е защита , създадена като реакция на минали преживявания. Добра новина? Можете да се научите да бъдете достъпни - за себе си и за другите .

Всичко започва с малки стъпки: задаване на въпроси, позволяване на емоциите да се проявят и даване на разрешение да чувствате, изразявате и споделяте.