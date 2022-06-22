Актьорът Филип Буков на косъм да се издаде дали ще е новият Ерген (ВИДЕО)
Актьорът не потвърди, но и не отрече, че именно той ще бъде новата звезда в риалити шоуто „Ергенът“. В последните седмици се говори усилено, че 27-годишният левент ще наследи Виктор Стоянов като най-искания мъж в България. В подкаста „Фактор“ обаче звездата от сериалите „Откраднат живот“ и Татковци“ се изказа дипломатично на въпрос дали той ще бъде новият „Ерген“. ЕТО КАКВО СПОДЕЛИ В СВОЕ ИНТЕРВЮ относно ПРЕДАВЕНЕТО!
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Редактор:
Силвия Иванова
Етикети: Филип Буков Виктор Стоянов Ергенът