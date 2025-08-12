Истинската причина, заради която не можете да използвате телефона си в самолет

Има нещо вродено в човешкото програмиране, което прави почти невъзможно да не се натисне големият червен бутон – и един от най-изкушаващите примери за това е, когато на пътниците в самолета се казва да изключат телефоните си. Човешките същества имат вродено неподчинение, някакво дълбоко вкоренено желание да не се подчиняват и да прекрачват границите, само за да видят какво ще се случи – особено когато много от нас не са напълно сигурни каква е истинската причина за това правило.

Децата диагностицирани с аутизъм са се увеличили драстично: До каква възраст не трябва да се дават устройства на подрастващите

Защо на пътниците се казва да изключват телефоните си по време на полети?

Според Гражданската авиационна администрация „научните изследвания показват, че мобилните телефони могат да попречат на нормалната работа на оборудването на самолета и могат да причинят смущения в слушалките на пилота“. Радиовълните, които някои електронни устройства излъчват, имат потенциал да повлияят значително на навигационните и радарните инструменти на пилота, на свързаността с наземния контрол и дори на технологиите за избягване на сблъсъци.

Още: Революция за пътниците: Разрешават повече течности на борда на самолета

Тамара Валоа, ръководител на комуникациите в известна авиокомпания , е съгласна: „Във въздуха мобилните ни телефони са извън обсега на телефонните кули, но устройствата ни ще продължат да изпращат електрически сигнали в търсене на тази връзка. Чрез включване на режим на полет, клетъчните (а в някои случаи и безжичните) сигнали се деактивират. Това предотвратява предаването на радиочестоти по време на полет, намалявайки възможността за смущения в критични инструменти на самолета, като навигационни системи или комуникационни устройства.“

Сигурни признаци, че имате инсталирана програма за шпионаж на телефона си

Има ли някаква опасност, когато пътник забрави да включи телефона си в режим на полет?

„Ако пътник забрави да превключи устройството си в режим на полет, това не е задължително да представлява опасност“, казва Тамара. „Персоналът най-вероятно би могъл веднага да разбере дали всички пътници са забравили да включат телефоните си в режим на полет поради нивото на шум от обратната връзка от електрическите сигнали, изпращани от устройството. Като цяло, това не би било непременно проблем за безопасността на самолета или обществеността, но определено би било обезпокоително.“

Има ли вероятност това правило да бъде премахнато в бъдеще?

Още: Тоалетната в самолета: Как работи и защо се чува силен и смущаващ звук?

Превключването на телефона в самолетен режим се е превърнало в втора природа за повечето пътници, но тъй като технологиите продължават да се развиват с главоломна скорост, някои се чудят дали това правило е станало по-малко неразделна част от функцията на самолета и може да бъде премахнато изцяло.

Нова опасност: Прекомерното използване на смарт устройства увреждат гръбначния стълб на децата

„Засега остава валидно, че всяко устройство с мобилна връзка трябва да е в режим на полет или да е изключено по време на полет“, казва ни Лаура. „Това е, за да се елиминират смущенията за неща като навигация, радар, наземна комуникация и технологии за избягване на сблъсъци. Но също така, полетът често се възприема от някои пътници като момент за почивка – част от преживяването на почивка, релакс и изключване от света, четене на книга или гледане на филм по време на полет.“ За мнозина липсата на достъп до интернет по време на полет осигурява някакъв вид почивка; време за пълно изключване и преминаване в режим на почивка.

Всички го правим: 5 места, на които НЕ трябва да оставяте телефона си

„Не е задължително за функционирането на самолета режимът на полет да е включен; това е просто предпазна мярка, взета от екипажа, за да се избегнат подобни смущения и да се позволи пълна концентрация по време на полета“, обяснява допълнително Тамара. „Новите технологични постижения означават, че пътниците могат да имат достъп до данните си по време на полети, без да причиняват смущения на екипажа. Тъй като тази технология продължава да се развива, не би било голяма изненада, ако други авиокомпании и държави последват примера ѝ. Скоро режимът на полет може да остане в миналото.“