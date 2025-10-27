Как да разберем още в магазина, че сиренето е с лошо качество?

По рафтовете на магазините днес можете да намерите десетки видове сирене - от скъпи вносни до бюджетни продукти, както такива родно производство. Но зад атрактивната опаковка понякога се крие продуктът, който купувачът очаква. Някои видове сирене всъщност съдържат малко млечен протеин и много заместители на мляко, които не само развалят вкуса на продукта, но и вредят на здравето. Ето кои са основните признаци на некачествен продукт, по които да го разпознаете, още преди да го закупите.

Какви са признаците, че сиренето може да е с лошо качество и е по-добре да не се купува?

Неестествен цвят и блясък. Истинското сирене има млечен или кремообразен оттенък, без прекомерна жълтеникавост. Ако цветът е ярък, лъскав или наподобява пластмаса, продуктът може да съдържа оцветители или изкуствени добавки. Трябва да внимавате и ако повърхността на сиренето е твърде лъскава, тъй като това често показва използването на растителни мазнини. Това важи най-вече за твъдите сирена и кашкавала.

Твърде еднородна или лепкава текстура. Качественото сирене има плътна, но еластична текстура. Ако е твърде меко, залепва за ножа или се рони при рязане, това може да е признак за нарушение на технологията на приготвяне или дълго съхранение. Качественото сирене има равномерен разрез с малки, равномерни дупки. Големите или неправилно оформени дупки са признак за лоша ферментация.

Подозрителни съставки на етикета. Най-важното е внимателно да прочетете състава на продукта. Ако съставките включват "растителни мазнини", "палмово масло", "имитиращ продукт", това вече не е истинско сирене, а негов евтин аналог. Обърнете внимание и на наличието на консерванти, съдържание на сухо вещество, стабилизатори и ароматизанти. Класическото сирене не трябва да ги съдържа.

Твърде остра или кисела миризма. Прясното сирене има приятен, мек аромат - млечен или леко кремообразен. Ако миризмата е твърде остра, подобна на амоняк или кисела, това означава, че продуктът е развален или е съхраняван неправилно. Не бива да купувате сирене, което мирише на маргарин, това показва съдържание на изкуствени мазнини.

Срок на годност и условия на съхранение. Проверете датата на производство: сиренето е продукт, който се разваля бързо, акосе съхранява без саламура. Твърде дългият срок на годност показва наличието на консерванти. Обърнете внимание и на температурата в хладилника на магазина, тя трябва да бъде от +2 до +6 градуса по Целзий. Ако сиренето се продава в отворена витрина без подходящо охлаждане, е по-добре да подминете този продукт.

Подозрително ниска цена. Истинското сирене не може да струва по-малко от млякото, от което е направено. Ако цената е значително по-ниска от средната пазарна цена, вероятно става въпрос за сирене със заместители.

