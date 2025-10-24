На тези пълнени чушки с яйце и сирене им дойде времето

Има ястия, които никога не омръзват – едно от тях безспорно са пълнените чушки с яйце и сирене. Правят се бързо, не изискват специални продукти и винаги излизат вкусни. Ето как да ги приготвите така, че плънката да остане сочна, а отгоре да се образува апетитна златиста коричка.

Как да приготвим най-вкусните пълнени чушки с яйце и сирене

Какви чушки и продукти да изберете?

За тава около 28×20 см (4-5 порции):

8 средни червени чушки (или зелени, по ваш вкус)

4 яйца

250-300 г сирене, натрошено

150 мл прясно мляко

1 малка глава лук, на ситно (по желание)

1-2 скилидки чесън, счукан (по желание)

2 с. л. галета за поръсване

30 г масло или 2 с. л. олио

сол и черен пипер

щипка чубрица или копър – ако харесвате лек билков акцент

На тези пълнени чушки с яйце и сирене няма кой да каже "Не"

Подготовка на чушките

Измийте чушките, разрежете капачетата и отстранете семките и жилките. За по-мек вкус и лесно белене може да ги запечете за кратко, докато кожата се набръчка и леко потъмнее. След това ги похлупете за 10 минути, за да се отпусне люспата, и ако желаете, обелете. Това прави пълненето по-лесно и ястието – по-деликатно на вкус. Ако чушките са по-тънки, прескочете предварителното белене и просто следете внимателно във фурната.

Подготовка на плънката

В купа разбийте яйцата, добавете натрошеното сирене и млякото. Овкусете с пипер и щипка сол (внимавайте – сиренето е солено). Ако добавяте лук, задушете го 3-4 минути в малко мазнина до омекване и охладете, преди да го сложите в сместа. Чесънът се слага суров, но съвсем малко. Целта е плънката да е гъста, кремообразна и да се разлива бавно от лъжицата; така остава сочна, без да се разпадат от чушките.

Пробвате ли тази рецепта за пълнени чушки с яйце и сирене - няма да ги правите по друг начин

Пълнене и подреждане в тавата

Намажете тавата с масло. Напълнете чушките до около 1 см под ръба – плънката ще се повдигне леко при печене. Подредете ги плътно, с отвора нагоре. Полейте с тънка струя олио или разтопено масло. Ако обичате лека коричка, поръсете отгоре с щипка галета. Така горната част става златиста, без да утежнява. При големи чушки може да фиксирате с клечка капачето за по-пригледен вид.

Как да ги изпечете правилно?

Загрейте фурната до 200°C (или до 180°C с вентилатор). Печете 25-30 минути, докато плънката се стегне и върховете леко порозовеят. Ако чушките се запичат твърде бързо, покрийте хлабаво с лист фолио в последните 10 минути. Готовността се познава по това, че при леко разклащане центърът стои стегнат, а краищата на плънката са стегнати и сочни. Оставете тавата 5 минути на решетка преди сервиране, за да се успокои сместа.

Пълнени чушки с яйце и сирене от тефтера на баба

Малки трикове за по-добър вкус

Ако искате съвсем деликатна коричка, сложете чушките на средна решетка и не притрупвайте тавата – въздухът трябва да циркулира.

За по-мек вкус запечете чушките за 8-10 минути предварително и обелете тънката кожица. Така се пълнят по-лесно и стават по-сладки.

При вентилатор намалете температурата с около 20°C и проверявайте по-рано.

Ако добавяте лук към плънката, краткото задушаване премахва суровия вкус и пази сместа от водниста текстура.

Обичате свежест? Щипка копър или магданоз върви отлично с млечната плънка.

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста плънка: сиренето е прекалено меко или добавяте много мляко. Търсете гъста смес; ако е рядка, сложете щипка галета.

Горчив вкус: запечете чушките и обелете, ако сте чувствителни към това.

Недоизпечен център: печете достатъчно дълго; при нужда дръжте още 3-5 минути, но без да пресушавате.

Пресоляване: сиренето често е достатъчно солено – опитвайте сместа преди да добавяте още.

Разкъсани чушки: препълване или прекалено рязко местене от тавата – оставете ги да починат и вадете с широка шпатула.

Пълнени чушки с яйце и сирене: Перфектна комбинация

С какво да поднесете?

Поднесете чушките топли с няколко лъжици кисело мляко. Ястието е чудесно за обяд или вечеря, а на следващия ден се затопля отлично във фурна. Върви и със свеж хляб, но и без него е достатъчно засищащо. Ако останат, съхранявайте в хладилник и затопляйте кратко, за да не изсъхнат.

Тези пълнени чушки със сирене си бяха истинска класика едно време

Пълнените чушки с яйце и сирене са от онези класически рецепти, които се връщат на масата всяка есен. За успешен резултат са нужни добри чушки, гъста плънка и умерена температура на печене. Краткото запичане и белене правят ястието по-нежно, а галетата отгоре добавя тънка коричка. Следвайте простите стъпки и ще получите домашен вкус, който радва всички у дома.