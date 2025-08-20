Как да сготвите риба у дома, без да смърди в цялата къща – трик от професионалисти

Лятото е сезонът, в който рибата присъства най-често на трапезата, защото е свежа, лека и полезна. Пазарите и рибарниците изобилстват от улов, а морският аромат сякаш кани да опитаме нещо ново, по-здравословно и много вкусно.

Една от причините, поради които домакините не са склонни да готвят риба у дома, е нейната миризма, която нахлува във всички помещения и се настанява в къщата поне за ден. Това ги принуждава да си набавят готова риба от рибни магазини или ресторанти. Така волно или неволно пренебрегват здравословното готвене.

Как да готвите риба, без да умиришете дома си

Експертите в кулинарията казват, че на първо място домакините трябва да купуват най-прясната риба на пазара. Според тях прясната риба трябва да има мирис на море, а не тежка и неприятна миризма.

Най-добрият начин да разберете дали рибата, която купувате, е прясна или не, е да я погледнете. Очите трябва да са полупрозрачни и да не са мътни или кървави. Освен това месото й трябва да е меко, не хлъзгаво или кашаво.

Рибата, която отделя най-много аромат при готвене

Според специалисти има характерни риба със силна миризма, които не трябва да се приготвят у дома, ако сте чувствителни към миризми. Такива риби със силен вкус са: треска, скумрия и сардини.

Друг много интересен начин за премахване на лошата миризма на риба е да я държите в саламура. Например, можете да поставите 50 грама сол в литър вода и да поставите рибата в този разтвор за 10 минути преди готвене.

Друга техника е да поръсите рибата с равни количества захар и сол, които ще поемат влагата от рибата. След 10 минути поставете рибата в ледена вода и след това подсушете с кухненска хартия.

Други съвети за готвене на риба

Кулинарните експерти казват, че лошата миризма на риба може да бъде значително намалена чрез следната техника.

Рибата се запържва в малко мазнина и се посолява и обогатява с подправки. Ако искате да я печете, трябва да увиете рибата с домакинска хартия. Вътре можете да добавите зеленчуци, сол, подправки, малко зехтин и може дори малко вино. Парата от сготвената риба остава вътре и няма да се разпространи в къщата.

И накрая, не забравяйте, че правилната подготовка е половината от успеха. Колкото по-свежа е рибата и колкото по-внимателно е обработена, толкова по-малко ще усещате неприятна миризма. Сол, лимон, пресни подправки и внимателно подбрани техники на готвене могат да превърнат ястието в ароматно и леко, без да „натежава“ на въздуха в дома.

Готвенето на риба у дома не бива да бъде компромис между вкус и удобство. С правилните малки трикове можете да запазите кухнята свежа и да се наслаждавате на ястия, които са едновременно здравословни и апетитни. Така ще получите най-доброто от двата свята – удоволствие от храната и комфорт в дома.

