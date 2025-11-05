Какво никога НЕ трябва да се слага на перваза на прозореца, гони щастието и парите от дома

Какво можете да държите на перваза на прозореца си, за да привлечете просперитет в дома си?

Всички вещи, които се слагат на перваза на прозореца или пропускат добра енергия и изобилие в дома, или я блокират, причинявайки кавги, загуба на пари и болести. Затова си струва да знаете кои предмети е най-добре да не поставяте до прозореца, ако искате мир, късмет, щастие и финансова стабилност.

Какво да не слагаме на перваза на прозореца

Стара или неизгоряла свещ. Свещите символизират огън, пречистване и сила на духа. Но останките от свещи, изгорели или неизгорели, задържат енергията на минали събития и могат да се „заседнат“ в пространството. Такива свещи не само пречат на обновяването на енергията у дома, но и блокират пътя на новата парична енергия. Ако искате да запазите свещ като талисман, съхранявайте я на рафт или в кутия, а не на перваза на прозореца.

Съд с вода или ваза с увехнали цветя. Ако във вазата има увехнал букет или мътна вода, енергията на къщата също се застоява, носейки безразличие, апатия и финансови затруднения. Според старите поверия водата близо до прозореца „отмива“ парите от къщата, особено ако е мътна или е престояла дълго време.

Монети или стотинки. Изглежда, че монетите близо до прозореца привличат богатство, но всъщност имат обратен ефект. Според енергийните закони, парите, оставени на открито място, „бягат“ от къщата, защото губят силата си. Дръжте дребните монети в затворена кутия, портфейл или специална касичка, тогава финансовата енергия ще остане вътре в дома ви.

Болни или изсъхнали растения. Цветята на перваза на прозореца са красиви, но само ако са здрави. Изсъхналите, пожълтели или нападнати от вредители растения привличат енергиен спад, кавги и дори болести за обитателите на дома. Особено нежелателно е да се държат кактуси и сухи клони, те прогонват паричната енергия, предотвратявайки задържането ѝ в дома.

Домакински предмети: гъби, препарати, боклуци. Много хора поставят домакински предмети на перваза на прозореца - гъби, сапун, парцали или четки. Такива неща имат енергията на пречистване, но не и когато просто са оставени да "бездействат". Те "изтриват" благополучието от дома, оставяйки след себе си умора и безпорядък.

Тези неща ще привлекат щастие, успех и пари в живота ви, ако ги държите на перваза на прозореца у дома.

Живите зелени растения, например парично дърво, мирта, алое, привличат парите у дома. Чист кристал или прозрачен камък, поставени на перваза на прозореца, засилват потока от светлина и позитивност. Аромалампа или тамян също е добре да се остави на перваза на прозореца за пречистване на пространството.

