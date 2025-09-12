Карл Юнг: Психоневрозата е болест на душата, която не е намерила своя смисъл

Карл Густав Юнг е известен швейцарски психолог и психиатър, който през 1904 г. разработва метод за тестване, който се превръща в стандартна процедура за откриване на „комплекси“.

Карл Юнг: Няма по-щастлив човек от този, който е успял да прости, без да дърпа миналото със себе си

Той е основател на аналитичната психология, която разграничава два слоя на несъзнаваното: лично несъзнавано и колективно несъзнавано. Неговата психология дава значителни резултати в интерпретацията на митологичните и религиозните символи.

„Точно както тялото се нуждае от храна, и не просто каквато и да е храна, а от вида, който му е доволен, така и душата се нуждае от смисъл.“

„Ако се бях убедил, че животът ми има някакъв смисъл и цел, тогава нямаше да имам нужда от всички тези досадници.“

„Психоневрозата е, в крайна сметка, болест на душата, която не е намерила своя смисъл.“

„За вяра се говори, когато знанието е изгубено. Примитивният човек не вярва, той знае, тъй като за него вътрешният опит е също толкова ценен, колкото и външният.“

„Не можем да променим нищо, докато не го приемем.“

„Няма нищо по-лошо за човек от това да бъде напълно разбран.“

„Здравият човек не измъчва другите. Тези, които са измъчвани по принцип, се превръщат в мъчители.“

„Не мога да кажа за себе си, че вярвам. ЗНАМ. Имал съм това преживяване да бъда обладан от нещо много по-силно от мен, нещо, което хората наричат ​​Бог.“

„Всичко, което ни дразни в другите, може да ни накара да разберем себе си.“

„Зрението ти ще се изясни само когато погледнеш в сърцето си. Който гледа извън сърцето си, сънува. Който гледа в сърцето си, се събужда.“

„Осъждането не освобождава, а задушава.“

„Ако човек не разбира друг човек, той ще го смята за глупак.“

„Ако има нещо, което бихме искали да променим в детето си, първо трябва да го проучим и да видим дали не е нещо, което трябва да променим в себе си.“

„Тъжната истина е, че човешкият живот всъщност е поредица от непримирими противоположности – ден и нощ, раждане и смърт, щастие и нещастие, добро и зло. Дори не сме сигурни, че едното ще надделее над другото, че доброто ще победи злото и радостта ще потисне страданието.“

„Виж“, каза ми вождът на пуебло Охва Биано, „колко различен от хората е белият човек. Устните им са тънки, носовете им заострени, лицата им набръчкани и изкривени, очите им вперени в себе си, те винаги търсят нещо.“

Какво искат те? Белите хора винаги искат нещо, те са неспокойни и безпокойни. Ние не знаем какво искат. Не ги разбираме. Вярваме, че са луди.“

„Попитах го защо смята белите хора за луди?“

Той отговори: Казват, че мислят с главите си.

„Разбира се, какво имаш предвид?“ – попитах го.

„Имаме предвид това“, каза той, сочейки сърцето си.