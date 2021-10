Кои зодии са минималистични?

Има зодии, които стриктно следват правилото "По-малкото е повече" (Less is more). В това твърдение има доста верни неща, но трябва да разберем, че минимализмът като философия означава да имаме по-малко, но по-важни и съществени неща в живота си. Това не е просто стил на обзавеждане, а начин на мислене. И той може да ни направи щастливи, защото не се затрупваме с десетки неща, които да ни задушават. Имаме усещане за чистота и простор, което е навсякъде около нас. Нека видим кои са зодиакалните знаци, за които подобна философия е подходяща:

Овен На Овните не им трябват много неща. Те понякога имат мисленето точно на войн – само каквото трябва, за да оцелеят. В същото време могат да бъдат изненадващо сантиментални и да пазят неща, важни за тях. Близнаци На Близнаци им трябва спокойно, подредено място, за да отпочинат. Те имат толкова много в главата си, че ако и домът им е хаотичен, това ги натиска още повече и ги притеснява. Дева Девите са едни от най-минималистичните зодии. Те мразят хаос, мръсотия и разбория, както и предмети, които нямат функция. Те обичат светли, чисти, просторни пространства, в които да можеш да дишаш и да се чувстваш добре. Скорпион Скорпионът винаги се люшка в две или повече крайности. Когато те решат, обаче, вземат окончателно драматично решение и променят живота си. Те изчистват себе си, връзките си и външното пространство. А вие дали се припознавате в написаното по-горе? Без значение дали сте представител на тези зодиакални знаци, може да се опитате да живеете , като следвате принципите на минимализма. Опитайте - струва си!

