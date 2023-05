Кой е най-топлият минерален извор в България?

Българските минерални извори са много разнообразни по отношение на минерализация, физико-химичен състав и температура, но като цяло може да се каже, че в страната преобладават топли и горещи минерални води с температура над 37° С. На второ място по разпространение са минералните води с температура между 20° C и 37° C. И накрая, в югозападна България, в град Сапарева баня, се намира единственият гейзер на Балканите - с температура на водата 103° C.

Повечето курорти с минерални извори са разположени в екологично чисти райони и природни резервати. Комбинацията от мек климат и минерална вода помага за профилактика и лечение на белодробни заболявания и бронхиална астма. Мащабен проект за Античния град възлагат в Хисаря ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КАКВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ БЪЛГАРСКИТЕ МИНЕРАЛНИ ВОДИ? Като цяло лекарите препоръчват минералните води от българските извори както за профилактика, така и за лечение и рехабилитация след следните заболявания: • заболявания на опорно-двигателния апарат, • заболявания на дихателната система, • нарушения на периферната и централната нервна система, • заболявания на стомашно-чревния тракт, заболявания на жлъчния мехур и черния дроб • метаболитни нарушения, • бъбречни заболявания, урологични, гинекологични и андрологични заболявания, • кожни заболявания, алергии, • функционални нарушения на нервната система, • заболявания на сърдечно-съдовата система, • диабет. Град Кюстендил е разположен в подножието на Осоговската планина, близо до границата с Македония и Сърбия. Хилядолетната история на града е тясно свързана с неговите лечебни минерални извори. Още римляните са оценили това безценно богатство и са построили най-големия Асклепион на Балканите с площ от 3600 квадратни метра - място за лечение, отмора и забавление на хиляди уморени легионери. Климатът на Кюстендил е мек, умереноконтинентален със средиземноморско влияние. Лятото е дълго и топло, а зимата е сравнително кратка и не много студена. Минералната вода тук е топла, с температура 74° С. Топ 10 на градовете с минерални басейни в България В Кюстендил се намира и най-голямото находище на торфена кал в България, което допълва палитрата от природни лечебни фактори и показания за лечение в курорта. Минералните води, лечебната кал и климатът на Кюстендил са особено препоръчителни. Град Хисаря е разположен в централната част на България, под южните склонове на Средна планина. Хисар е един от най-известните български курорти с хилядолетна история. В Хисаря има находище на минерални води с доказани лечебни свойства, на което функционират 22 термални извора. Тук има два основни вида минерална вода - от минерален извор Момина сълза, с температура 44° С и от минерален извор Момина баня, с температура 55° С. Минералната вода в Хисаря е особено подходяща за лечение и профилактика на бъбречни и урологични заболявания.

