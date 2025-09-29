Най-високият мост в света вече е отворен за движение (ВИДЕО)

Най-високият мост в света беше отворен за движение в провинция Гуейчжоу, Югозападен Китай, съобщи агенция Синхуа. Съоръжението намалява времето за пътуване през дълбокия каньон Хуацзян от два часа на само две минути след три години строителство. Мостът, издигащ се на 625 метра над река Бейпан, е почти девет пъти по-висок от моста "Голдън гейт" в Сан Франциско. С разстояние между двата пилона от 1420 метра и обща дължина 2890 метра проектът се превръща в най-дългия в света висящ мост, построен в планински терен.

Повече за впечатляващия мост

Простиращ се над Големия каньон "Хуацзян", наричан "пукнатината на Земята", съоръжението е най-новото попълнение в бързо разрастващата се инфраструктурна мрежа на втората по големина икономика в света.

Досегашният най-висок мост, който също пресича река Бейпан, се намира на около 100 км от моста над Големия каньон "Хуацзян" и бе открит през 2016 година.

При строителството на моста са направени множество технологични пробиви в проектирането за устойчивост на вятър и в строителството на голяма надморска височина, като са получени 21 патента.

Осемнайсет от най-високите 20 моста в света се намират в Китай, допълва ДПА. Подобни мащабни инфраструктурни проекти обаче остават спорни, тъй като много от провинциите са силно задлъжнели, а дълговото бреме се отразява на растежа на националната икономика.

През годините Гуейчжоу, една от най-слабо развитите провинции в Китай, е построила над 30 000 моста в планинския си терен, включително три от най-високите в света. Провинцията е дом на почти половината от стоте най-високи моста в света, допълва Синхуа. Общата дължина на съществуващите и строящи се мостове в Гуейчжоу вече надхвърля 5400 км – разстояние, почти равно на протежението на Китай от север на юг.

Източник: БТА