Променяш света, ако си оправиш леглото: Вдъхновяващата реч на един адмирал (ВИДЕО)

Именно това твърдение стои в основата на прочутата реч на американския адмирал Уилям МакРейвън от 2014 г. в Университета в Тексас. Неговата книга "Оправи си леглото", излязла преди години, е определена от "The New York Times" за бестселър и до днес е смятана за изключителен наръчник за успех и мотивация.

Още: Нито пари, нито успех: Тайната на най-щастливите хора в света

Admiral McRaven explains at a University of Texas, Austin commencement speech why making your bed everyday may be the best way to start off your day. pic.twitter.com/0No44FnrrH