Психолог: Това са двете тайни, които може да скриете от партньора си

Здравите взаимоотношения се градят на взаимно доверие и липсата на тайни между партньорите. Често казваме, че честността е основата на доверието и това е вярно, но всяко правило си има изключения. Както пише американският психолог Марк Травърс, има някои неща, които е най-добре да запазите за себе си във връзката и да ги премълчите пред партньора си не защото искате да го излъжете, а за да запазите мира и стабилността в отношенията ви. Той цитира следните две теми.

Две тайни, които е по-добре да не споделяте с партньора си

Миналите романтични връзки е първото нещо, което трябва да остане в тайна от партньора ви. Както обяснява проучване в списанието Social Media + Society, ревността към бившите, дори и те да нямат никакво отношение към настоящия ви живот, е естествена. Това явление се нарича "ретроактивна ревност" и всъщност е чувство, което възниква, когато научим за романтичното минало на партньора.

Раздялата е трудна въпреки драмата – партньори от минали животи

Изследванията показват, че споделянето с партньора на информация за минали романтични връзки може да доведе до следните негативни ефекти за партньорите в настоящата връзка - намаляване на чувството за близост; взаимоотношенията между партньорите вече не са толкова "специални"; предизвикване на нежелани сравнения и ревност.

Дори ако партньорът ви се опитва да бъде "над нещата", слушането на подробности от миналото на любимия човек често е болезнено. Според Травърс няма практическа причина да се връщате към стари истории. В най-добрия случай ще се окажете в неловка ситуация, а в най-лошия случай - в спор, който е можело да бъде избегнат. Ако миналото не влияе на настоящето, оставете го в мълчание.

Втората тайна, която трябва да запазите само за себе си, това са чувствата и влеченията ви към други хора, освен ако не планирате раздяла с настоящия си партньор.

Дори и в най-силните връзки се случва някой от партньорите макар и за кратко да изпита възхищение или привличане към друг човек. Това е нормално. Не губим способността да забелязваме привлекателни хора само защото сме във връзка. Важното е как реагираме на това.

Проучване от 2025 г. в списание „ Лични взаимоотношения“ демонстрира това добре. Изследователите са наблюдавали 567 души в моногамни връзки, които са си падали по някого извън връзката си. Резултатите показват, че краткосрочните влюбвания имат малко или никакво отрицателно въздействие върху връзките, ако има доверие и емоционална интимност между партньорите. Решаващият фактор не е наличието на чувства към друг човек, а цялостното качество на настоящата връзка.

С други думи, ако сте в хармонична връзка, случайните изблици на интерес към друг човек няма да разрушат връзката ви. Но ако отношенията във връзката ви вече са обтегнати, дори малки флиртове могат да причинят разрив. Откритото признаване на подобни чувства обикновено не облекчава вината, а по-скоро прехвърля тревожността върху партньора ви, подхранвайки недоверието му към вас.

Трябва ли да приемаме партньора си такъв, какъвто е - къде грешим