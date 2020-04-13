Слави за шоуто на Цитиридис: Голяма глупост, не го гледам
Слави към Халваджиян: Подстрижи се и ела в моята телевизия
"Пoдcтрижи ce нaй-пocлe. Eлa при мeн – нaли cи cмeл. Зaщo cи в Нoвa ТВ. Нaли cи cмeл, нaпуcни Нoвa тeлeвизия, мaхни "Кaпкитe". A ...
Слави Трифонов: Бойко Борисов е малко инфантилен - той смята, че винаги е прав (ВИДЕО)
"Бойко Борисов е малко инфантилен – той смята, че винаги е прав, а това е много опасно, когато си министър-председател". Това зая...
Редактор:
Александър Коларов
Етикети: Слави Трифонов