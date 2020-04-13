Слави за шоуто на Цитиридис: Голяма глупост, не го гледам

Слави Трифонов гостува в "Господари на ефира" във Facebook страницата на предването. Там той коментира всякакви теми и хора като

Дългия не пропусна и да се заиграе с продуцента и свой голям конкурент Маги Халваджиян. Къде на шега, къде на истина, Трифонов дори прикани арменеца да напусне Нова Телевизия и да дойде в неговата телевизия 7/8, но само ако... се подстриже. Слави Трифонов коментира и наследника си в bTV Николаос Цитиридис. На въпрос дали гледа новото шоу, той отговори така:Пocлe oбaчe, cъc ceриoзeн тoн дoпълни: