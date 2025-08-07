Столицата на коя държава съвпада с името на връх в Рила?

Планините винаги са били не само географски феномени, но и носители на култура, символи на човешки стремеж и понякога – неочаквани препратки към далечни земи. Българската планина Рила, най-високата на Балканския полуостров, крие в себе си не само природни чудеса и богата флора и фауна, но и интересни имена.

Сред върховете ѝ, до добре познатите Мусала, Мальовица и Дамга, се намира един сравнително непознат връх с екзотично и неочаквано име – Кабул.

Ако чуете „Кабул“, едва ли първото ви предположение ще е, че става дума за връх в България. По-вероятно ще го свържете със столицата на Афганистан – една от най-старите и същевременно една от най-бурно развиващите се и често раздирани от конфликти столици в света. И ще бъдете прави. Интересното е, че името на този афганистански град е записано и върху картата на Рила, където посочва скалист връх, намиращ се в северозападната част на планината.

Как така името на далечен източен град се е озовало в българските „Алпи“? Къде точно се намира връх Кабул, и какви са неговите характеристики? Какво представлява афганистанската столица със същото име? Отговорите на тези въпроси ще открием в редовете по-долу.

Връх Кабул в Рила – скрито бижу в сянката на Мальовица

Географско разположение

Връх Кабул (2 526 м) се намира в северозападната част на Рила, недалеч от известния връх Мальовица (2 729 м), който е едно от емблематичните места за българския алпинизъм. Кабул е част от така наречения „Мальовишки дял“, и често е част от планинарския маршрут, който включва върховете Орловец, Злия зъб, Ловница и Додов връх.

Преходът до Кабул не е от най-леките. Той изисква известна подготовка, добро време и желание за приключение. Но тези, които се осмелят да го покорят, биват възнаградени с панорамна гледка към високата Рила, Урдините езера и дори към далечния Мусала.

Характеристики

Кабул не е сред най-популярните върхове за туристи, тъй като е скалист, стръмен и сравнително трудно достъпен, особено при лоши атмосферни условия. Изкачването му обикновено е част от по-дълги и предизвикателни маршрути, преминаващи през част от най-драматичните терени в Рила. Склоновете му са осеяни със сипеи и варовикови ръбове, които изискват внимание и технически умения.

Името „Кабул“ не е официално регистрирано в държавни регистри с обяснение за произхода му, но е вписано в картите на Българския туристически съюз и се използва активно от алпинисти и планинари. Как точно се е появило това име, не е ясно – вероятно е дадено от алпийски клубове през 50-те или 60-те години на ХХ век, когато е било традиция да се кръщават новооткрити или по-малко известни върхове на световни градове, народи или символи.

Кабул – столицата на Афганистан

География и разположение

Кабул е столицата и най-големият град в Афганистан, разположен в източната част на страната, на около 1 800 метра надморска височина, в долина, заобиколена от планини. Това го прави една от най-високите столици в света. Кабул има стратегическо разположение на древния Път на коприната – търговски маршрут, свързващ Изтока с Европа още от античността.

Градът е естествен проход между Централна и Южна Азия, поради което в историята си е бил център на множество империи, религии и цивилизации – перси, гърци, будисти, мюсюлмани, монголи и британци.

История

Кабул е съществувал още преди над 3 500 години и през вековете е бил част от множество империи – от Ахеменидите, през Александър Велики, Кушанската империя, до мюсюлманските нашествия и династии. През 1776 г. градът става официална столица на Афганистан.

През последния век Кабул се превръща в символ на политическите и военни сътресения в региона – съветската инвазия, гражданската война, режима на талибаните, американската намеса и отново връщането на ислямисткия контрол. Въпреки това, Кабул е културен и образователен център, дом на университети, библиотеки, джамии и пазари, съчетаващи старото с новото.

Името „Кабул“

Произходът на името „Кабул“ не е напълно ясен, но според някои историци идва от санскритската дума "Кабура", която е използвана в древните текстове за обозначаване на региона. Градът е споменат и в индийските епоси и арабските географски описания.

Любопитната препратка: от Хиндукуш до Рила

Името „Кабул“ свързва две напълно различни реалности – високата, дива Рила планина и горещата, бурна столица в Хиндукуш. Въпреки разстоянието и различията, двете места споделят нещо общо: географска стратегичност, планински дух и културна значимост.

За планинарите в Рила, връх Кабул е тест за издръжливост и любопитство. За афганистанците – Кабул е центърът на тяхната история, идентичност и политическа съдба. Двете места се срещат само в думата, но в това има и доза символика – че географията, както и имената, могат да разширят хоризонтите ни.

На въпроса „Столицата на коя държава съвпада с името на връх в Рила?“ отговорът е Афганистан – с неговата столица Кабул. А този факт отваря врата към размисъл: как един връх в планина в България може да бъде наречена на далечен град и как това подчертава взаимосвързаността на света, дори в най-малките детайли като имената на върхове.