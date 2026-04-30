Тежест от минали животи - причина за бедност и болести

Карма означава действие на санскрит и концепцията говори и за последствията, които определено действие може да има. Мнозина са започнали да мислят за кармата като за наказание. Но всъщност, дори ако погледнем разширеното значение на кармата, ще видим, че това не е наказание. Вместо това, кармата е като житейски урок, предлаган чрез пряк опит.

Когато говорим за карма в нашата духовна страна, това се отнася до плодовете, които са узрели въз основа на нашите действия в този живот, както и натрупването на опит от миналите ни животи.

Поради миналите си животи, всички ние имаме поне един вид кармични последици в себе си. Те се пренасят чрез кармата именно защото има нужда от прераждане – ние се прераждаме, за да станем по-мъдри, да се учим и да разрешим това, което не сме успели да направим в предишния живот.

Кармични болести

Кармичните болести са определени ефекти, които се случват в тялото ни и са от емоционална, физическа и психическа страна, поради наличието на последствия от минал живот. Нека помислим за това от гледна точка на нормалните заболявания.

Когато сме болни, причината очевидно са някакви външни фактори. От кармична гледна точка, болестта обикновено е вътрешна и може да се появи на подсъзнателно ниво.

Да кажем, че сте били бедни в предишния си живот. Поради пренасянето на вашата карма, дори и да сте богати сега, ще бъдете малко стиснати. Това е така, защото сте наясно, че всяка грешна стъпка може да върне вас и вашето семейство обратно в състоянието, в което сте били в миналото. Макар че тези видове ефекти може да не са лоши за вас, кармичните болести могат да бъдат както положителни, така и отрицателни.

Ако сте имали негативни преживявания в миналото, ще натрупате много негативна карма. Това може да е лошо за вас, защото в крайна сметка ще се превърне в пречка в духовната ви еволюция и няма да можете да се наслаждавате на божествената светлина.

Като цяло, негативната карма се натрупва, когато сте имали негативни взаимодействия с определени хора (и със себе си) в миналото. Човешкият фактор е важен, когато става въпрос за негативна карма. Например, ако сте носили прекомерно бреме на вина от минал живот, тогава често ще се извинявате и ще плачете без видима причина.

Това е така, защото чувството за вина е станало част от вашето подсъзнание. По подобен начин, ако сте били жертва на изневяра или малтретиране в миналото, тогава вероятно сте експерт в скриването на чувствата си. Това води до депресия и панически атаки и дори може да се превърне в тумори и рак.

Неволни кармични заболявания

Понякога има определени кармични заболявания, които ни засягат поради нашата пасивност в миналите ни действия. Когато се случи нещо подобно, тялото ни в крайна сметка се наранява. Това са определени неща, които могат да се случат поради инциденти или травми в миналото.

Пасивното наблюдение може да доведе до късогледство в по-късния ни живот. Ако сме видели някакво зло, което се случва, и не сме предприели действия срещу него, тогава може да се появи късогледство.

Това е така, защото когато видим нещо да се случва, но не действаме, окото ни събира много негативни вибрации. Това е кармата на несправедливостта, която остава с вас в следващия ви живот.

Кармичните заболявания могат да ви засегнат на всеки етап от живота ви и да ви повлияят негативно. Те могат да бъдат и резултат от лоши навици или начин на живот, което от своя страна по някакъв начин е резултат от карма, обусловила определен начин на мислене и среда, насърчаващи лошите избори.

Колкото повече лоша карма имаме, толкова по-обусловени сме (използваме по-малко свободна воля, ръководим се от импулс) и толкова по-склонни сме да правим нови лоши избори, които отново ще донесат нови лоши последици.

Колкото по-духовно пробудени и осъзнати сме, толкова повече можем да използваме божествения си дар на свободната воля и по този начин да правим по-добри избори и да създаваме добра карма или да превъзмогваме цялата карма изцяло.