Тези две неща премахват всякакви петна – дори от червило и мазнина

Всички сме били в това положение: носите важна дреха, само за да се изцапа, и положението се влошава, ако не сте си вкъщи, за да се справите веднага. Сякаш това не е достатъчно лошо, хвърлянето ѝ в пералнята не премахва петното.

Още: Тази домашна смес премахва загорялата храна по котлона по-добре от скъпите препарати

В този момент сте в трудна ситуация. Ако се опитате да премахнете петното с грешен метод, може да повредите плата и да се наложи да се сбогувате с любимата си дреха.

Препаратът за миене на съдове и содата за хляб са чудесни за засъхнали петна от масло и мазнини

Ако се опитвате да премахнете засъхнали петна, без да тичате бързо до магазина, или ако просто сте фен на „Направи си сам“ проектите, препаратът за миене на съдове и содата бикарбонат са чудесен вариант. Смесването на почистващи препарати обикновено не се одобрява, защото може да създаде токсични изпарения, но содата бикарбонат и препаратът за миене на съдове са изключение.

Препаратът за миене на съдове разгражда мазнините, което го прави идеален за петна на маслена основа. Содата бикарбонат, от друга страна, е лека основа, което означава, че разгражда мазнините и маслата. Освен това е нежно абразивна и абсорбира мазнините. В комбинация с препарат за миене на съдове, тя е идеална за премахване на маслени петна.

Още: Как да възстановим свити дрехи до първоначалното им състояние?

Препаратът за миене на съдове и содата бикарбонат могат да премахнат петна от червило от дрехите , да разхлабят следите от фон дьо тен, да избледнеят следите от спирала и да се справят с много други грешки в грима или мазни замърсявания.

За да започнете, ще ви е необходим силен обезмасляващ препарат за съдове и малко сода бикарбонат. Смесете равни части, докато стане гладка смес, и нанесете пастата върху масленото петно. Ще ви е необходима мека четка или кърпа, за да изтъркате петното и да се уверите, че сместа е проникнала. След 15 до 30 минути го изперете с препарат, както обикновено.

Още: С този трик ще върнете мекотата на старите си кърпи за минути

Течният ензимен препарат е най-подходящ за засъхнали органични петна

„Органично петно“ е просто модерен термин за петна, причинени от естествени вещества, като храна, растения, напитки или телесни течности. Тъй като са от естествен произход, течните ензимни перилни препарати са най-добрият ви вариант за премахването им.

Течните ензимни перилни препарати съдържат ензими, които разтварят органичните молекули, така че закупуването на качествена марка определено е един от начините да избегнете химическото чистене и да постигнете същия ефект върху дрехите си у дома.

Магията обаче не е само в марката, но и в начина, по който я използвате. Първо, трябва предварително да третирате дрехите си, като нанесете препарата директно върху петното. Втрийте го внимателно и го оставете да действа до 30 минути, в зависимост от това колко упорито е петното.

Още: 7 причини да използвате овлажнител за въздух – особено през зимата

Не бива да оставяте препаратът да изсъхне върху плата, затова го наблюдавайте и добавете още, ако е необходимо. След това го пуснете в пералня с още ензимен препарат. Използвайте вода, която е толкова гореща, колкото дрехите ви могат да понесат, тъй като топлата вода помага за разхлабване на упорити частици.

Подсушете го и проверете мястото. Ако петното изглежда по-светло, повторете това още няколко пъти, докато изчезне напълно.

Кислородните белина и спрейовете за премахване на петна са предназначени да разграждат засъхнали петна

Кислородната белина е един от най-безопасните начини за отстраняване на петна, без да се измива цветът на тъканта. Тя не отделя токсични пари и обикновено не отстранява пигмента от цветните тъкани, за разлика от хлорната белина.

Още: Поддържате дома си безупречно чист и пак има хлебарки – ето защо

Когато кислородната белина се смеси с топла вода, тя отделя кислород, който разтваря петната и ги прави лесни за изпиране. Ето защо е чудесна за премахване на упорити петна от дрехите ви.

За да премахнете петна с кислородна белина, ще ви е необходима марка, която не уврежда цветовете,. Въпреки това, независимо дали уврежда цветовете или не, трябва да я тествате върху малък участък. Ако използвате прахообразна форма, трябва да навлажните петното, преди да нанесете прахообразната белина. В противен случай излейте течната белина директно върху петното.

Още: Как да изперете огромна завивка – без да съсипете пералнята си

Масажирайте леко белината в мократа тъкан с пръсти или мека четка и я оставете да действа за 10 до 15 минути. След това изплакнете петното, за да се уверите, че не е избледняло. Ако цветът на плата е наред, повторете процеса върху цялото петно, но не го изплаквайте. Вместо това изперете цялата дреха с обикновен или ензимен препарат в гореща вода. Проверете петното след прането и повторете процеса, ако не е изчезнало напълно.

Алтернатива на кислородната белина са спрейовете за премахване на петна,. Спрейовете за премахване на петна, комбинират ензимни препарати и кислородна белина в едно. Това е основно нежно премахване на петна с две сили. Ако използвате спрей за премахване на петна, не забравяйте да следвате точните инструкции на продукта и първо да го тествате върху малко количество, за да сте сигурни.

Още: 9 неща, които никога не трябва да перете в студена вода