Това е единственият навик, който ви пречи да станете богат и успешен човек: Обяснението на психолози

Всеки човек се стреми към финансова стабилност, кариерно израстване или просто чувство на сигурност в бъдещето. Но, както отбелязват психолозите, пътят към успеха често не е външна пречка, а един вътрешен навик, който повечето хора дори не забелязват, че имат. Именно този навик постепенно ги лишава от енергия, вяра в собствените им сили и способност за действие. И докато този навик контролира съзнанието им, парите и възможностите ще заобикалят човека, който го има, независимо колко е умен или трудолюбив той.

Кой навик саботира най-много успеха на човек?

Това е постоянна самокритика. Психолозите казват, че навикът на човек постоянно да се критикува е една от основните причини, поради които хората остават на едно място през целия си живот, дори когато имат талант и голям потенциал за успех. Мисли като: "Не мога да го направя", "Не съм достоен за това", "Другите са по-добри от мен" създават невидима бариера между човек и неговите възможности.

С всяка такава мисъл мозъкът „записва“ негативна програма, която забранява поемането на рискове, предприемането на действия и приемането на нови предизвикателства. В резултат на това дори очевидните шансове за успех се възприемат като опасни и човек застива и спира развитието си.

Какво казват експертите по въпроса: Психолозите и коучовете по личностно развитие обясняват, че самокритиката е форма на страх. Човек несъзнателно се опитва да се предпази от евентуални грешки, но в действителност само възпрепятства собственото си развитие.

Изследвания на Харвардския университет потвърждават, че хората, които често практикуват самоподкрепа и вътрешен диалог без осъждане, постигат целите си 2-3 пъти по-бързо, според изданието Health.

Как да се откажем от този навик?

Вместо да казвате "Не мога да го направя", кажете "Все още се уча как да го направя". Това измества фокуса от неуспеха към растежа и стимулира мозъка да търси решения.

Водете си "дневник на постиженията". Записвайте три неща, които сте направили добре. Всеки ден записвайте в него дори малките неща. Това постепенно изгражда чувство за постижение.

Обградете се с подкрепяща среда. Хората, които вярват във вас, ви помагат да се откажете от навика да се самокритикувате. Разговорът с тези, които ви вдъхновяват, е по-силен от всяка мотивационна книга.

Простете си за грешките. Успешните хора не избягват да правят грешки, но те просто не се самообвиняват за тях. Грешката не е поражение, а безценен опит.

