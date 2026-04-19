Това майско цвете носи късмет и премахва негативната енергия в дома

Значението на това цвете се променя в зависимост от цвета му

Едно от най-красивите и любими градински растения, което краси дворове в цяла Сърбия, е божурът - разкошно цвете, което достига пълния си блясък през май. Освен че е изключително декоративно, то е известно и с ниската си поддръжка: не изисква често пресаждане и може да цъфти непрекъснато в продължение на години, украсявайки градини и домове. Освен това, това растение предпазва от негативна енергия и има множество значения, в зависимост от цвета.

Каква е символиката на божурите?

Латинското наименование на божура е Paeonia , а името му е свързано с гръцката митология. Според легендата, бог Пеон е излекувал Плутон именно с това растение, поради което Зевс го е превърнал в красиво цвете. Божурът е сред първите, култивирани от китайците, където и днес има специално място във фън шуй - символизира уважение, и особено червеният божур, който се смята за знак за богатство и просперитет.

Още: Как да отглеждате божури в саксия

Майско цвете, което привлича късмет

Дори нашите баби са вярвали, че божурът има специална сила. Според народните вярвания, това цвете може:

предпазва от лоша енергия

укрепва аурата

Още: Фатална греша, която допускат и опитните градинари с божурите през април

привлича късмет и просперитет

помага за сбъдването на мечтите

носи любов и вярност във връзката.

Смятало се е, че за да се активират тези качества, е необходимо:

Още: Как да отглеждате и да се грижите за божури

ясни мисли за негативизъм

наведете се над цветето и му прошепнете желанието си

занесете цветето вкъщи - докато не увехне, се смята, че то пази и носи късмет.

Значението на божурите чрез символика

Още: Неща, за които да внимавате, когато подрязвате божури

Божурът носи богата символика и през цялата история е бил свързван с различни ценности:

чест - особено у тези, които допринасят за благополучието на семейството

романтика и любов - особено между двама души, които тепърва се опознават

щастливи и хармонични в брака - особено в сватбените аранжировки

Още: Как да подрязвате божури за зашеметяващ цъфтеж през пролет

красота - във всичките ѝ форми.

Какво означават различните цветове на божурите?

Розовият божур символизира любовта и е често срещан избор за сватби

Още: Най-добри растения-компаньони, които да отглеждате с божури за приказна градина

бялото и светлорозовото представляват срам, но също така извинение или разкаяние

Яркочервеният божур е особено ценен в Китай и Япония - там той е символ на уважение, богатство, жизненост и страст.

Жълтият божур се свързва със стабилност и изобилие , защото жълтото е императорският цвят в Китай и представлява елемента земя във фън шуй.

Божурът е не само украса на градината, но и цвете с богати традиции, символика и вярвания, които му отреждат специално място в много култури.