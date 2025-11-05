Учени разгадаха най-голямата мистерия за Слънцето - защо повърхността му е адски гореща

Астрономите за първи път успяха да разгадаят механизма, който обяснява изключителната температура на слънчевата повърхност - откритие за Слънцето, което се очаква повече от 70 години.

Слънчевата корона, която се простира на милиони километри от повърхността на слънцето, е една от най-големите загадки на астрономията от десетилетия. Въпреки че температурата на повърхността на слънцето е около 5500 °C, външната му атмосфера е стотици пъти по-гореща - достигайки няколко милиона градуса. Как точно енергията се пренася от по-студената към по-горещата част, учените не могат да обяснят повече от 70 години. Това съобщава изданието ScienceAlert.

Защо повърхността на Слънцето е изключително гореща?

Международен екип от физици и астрономи съобщи за първото потвърждение за съществуването на дребномащабни торсионни вълни на Алфвен, които проникват в цялата корона на Слънцето. Тези вълни се разпространяват по магнитните линии, усуквайки ги и повдигайки плазмата нагоре, което спомага за преноса на енергия към външните слоеве на атмосферата.

Преди това учените са имали възможност да откриват само големи, изолирани Алфвенови вълни, които се появяват по време на мощни слънчеви изригвания. По-малките вълни оставаха теоретично предположение, което не можеше да бъде потвърдено експериментално.

„Това откритие завършва дълго търсене на тези вълни, което датира от 40-те години на миналия век. Най-накрая успяхме директно да наблюдаваме тези торсионни движения, които усукват линиите на магнитното поле напред-назад в короната“, казва физикът Ричард Мортън.

Пробивът е осъществен благодарение на наблюдения, направени със слънчевия телескоп "Даниел К. Иноуе", най-мощният слънчев телескоп в света, собственост на Националната научна фондация на САЩ. Високата му резолюция позволява движението на плазмата да бъде проследено с изключителна прецизност.

Изследователите са анализирали движението на прегрято желязо, което излъчва различни нюанси на светлината в зависимост от посоката на движение - по-сини, когато частиците се приближават към Земята, и по-червени, когато се отдалечават. Това им позволило да уловят фини торсионни трептения, които преди това са оставали незабелязани.

„Движението на плазмата в короната на Слънцето се характеризира предимно с осцилаторни движения. Те маскират торзионните движения, така че трябваше да разработя начин за елиминиране на трептенията, за да открия усукването“, обяснява Мортън.

Получените резултати ще помогнат за по-доброто разбиране на това как енергията се пренася към горните слоеве на Слънцето и как се образува слънчевият вятър - поток от заредени частици, който влияе на магнитното поле на Земята, спътниците и енергийните системи.

Според учените, дребномащабните торсионни вълни на Алфвен може да са ключът към обяснението как слънчевата плазма преодолява гравитационното привличане и поддържа изключително високи температури в короната.

Възможността за директно наблюдение на тези процеси отваря пътя към по-точно моделиране на космическото време и прогнозиране на геомагнитни бури.

„Това проучване предоставя съществено потвърждение на редица теоретични модели, описващи как турбуленцията на Алфвенови вълни захранва слънчевата атмосфера. Наличието на директни наблюдения най-накрая ни позволява да тестваме тези модели за реалност“, добавя физикът.

