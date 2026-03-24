Утре е Благовещение: Не пропускайте тези ритуали – ще ви донесат здраве и благоденствие

Благовещение е един от големите пролетни празници. Той е част от Великденския празничен цикъл и е изтъкан от различни традиции и обичаи. Благовещение e празник за всички християни и винаги се отбелязва на 25 март.

Благовещение в Библията

Според Библията на тази свята дата архангел Гавраил се явил пред Дева Мария в Назарет, за да ѝ съобщи радостната вест, че тя ще зачене непорочна рожба от Божия дух и нейният син ще се превърне в Спасител на всички хора. Този празник е съпроводен с много надежди за спасение, за духовно просвещение и възвисение на човешката душа и добродетел. Архангел Гавраил донася на Дева Мария благата вест, че тя ще роди Спасителя на човечеството, сина Божий - Иисус Христос.

Вярвания и традиции свързани с Благовещение

През седми век за първи път се отбелязва празникът Благовещение. И до днес на много места в страната този ден се нарича Благовец. Според народните вярвания, със съобщаването на тази блага вест за спасението на човечеството се дава начало на добрите дела.

Съществува поверие, според което всяка рана зараства бързо на Благовещение. В народните вярвания този ден се свързва с идването на прелетните птици и с окончателното пробуждане на природата. Според народните поверия след Благовещение всеки гледа да излиза от дома си сит и с пари в джоба, та ако го закука кукувицата, да бъде през цялата година сит и с пари.

На този ден се извършват дейности, с които да се подтикне всичко в стопанството към растеж и плодородие. Сеят се зеленчуци и се присаждат плодните дръвчета, за да са "благи", "плашат" овошките, които не дават плод, бележат агнета и ярета, защото се вярва, че по-малко ще ги боли. Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите да летят свободно и да опрашват дърветата, за да произвеждат сладък мед.

Вярва се, че на Благовещение и най-силната отрова губи своята сила. Според поверието на този ден излизат самодивите. Събуждат се и излизат от дупките си змиите и гущерите. В тази връзка се изпълняват редица обредни действия, които според народните вярвания имат за цел да предпазят хората и стопанството им и да прогонят злите сили.

Преди изгрев слънце се пали огън на едно, на три места или по всички ъгли на двора и в него се слага говежда тор, за да пуши и прогонва влечугите. Деца и възрастни удрят тенекии и звънци и тичайки обикалят двора и къщата. Тези действия са съпроводени с изричането на специални обредни слова: "Бягайте, змии и гущери, днеска е Благовец" или "Бягайте, змии, Благовец ша ва затисне" и други подобни.

След това когато прескачат огъня, момците си пърлят леко краката, за да не ги хапят змиите през лятото. Пак за предпазване жените не шият - "да не ги дупчат змиите", не месят хляб, "че ще се свие змия на него".

На този ден е желателно цялото семейство, пременено в нови дрехи, заедно да отиде на църква. По този начин се привлича новата, позитивна енергия и човешката душа се възражда към добро. След това на обредната трапеза трябва да присъстват риба (изпечена или сварена), шарена пита или лучник.

Имен ден на този празник имат: Благовест, Благовеста, Благой, Блага, Благо, Евелина, Евангелина, Bангел и производните им.

