Любопитно:

След арести в София: Разбиха “фабрика за фалшиви пари“ в Румъния

24 март 2026, 15:35 часа 358 прочитания 0 коментара
След арести в София: Разбиха “фабрика за фалшиви пари“ в Румъния

Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) разби международна престъпна мрежа, включваща трима румънци и един италианец, която произвеждала фалшиви пари в североизточния румънски окръг Сучава, съобщава електронното издание на в. "Адевърул", цитирано от БТА. Изданието отбелязва, че вчера част от заподозрените са били заловени в София. При обиски на шест адреса в окръзите Сучава и Илфов днес полицаи и прокурори от DIICOT са открили истинска "фабрика за пари" и са иззели стотици килограми материали, използвани за изработка на фалшиви пари, както и фалшиви банкноти с номинал 50 и 100 евро, посочва медията. Разследването се отнася до създаване на организирана престъпна група, фалшифициране на пари и пускането им в обращение.

"От събраните до момента данни става ясно, че през октомври 2025 г. четири лица - трима румънски граждани и един италианец, са създали в окръг Сучава група, специализирана във фалшифициране на пари", се посочва в съобщение на разследващите органи.

Истинска нелегална печатница

Снимка МВР

Разследванията са показали, че между октомври и ноември 2025 г. членовете на групата са се снабдили от чужбина с голямо количество специална хартия, използвана за производство на фалшиви банкноти. По-късно лидерът на групата - румънски гражданин, купил модерна апаратура и организирал нелегална печатница в новострояща се къща в село в окръг Сучава.

"Адевърул" отбелязва, че италианският гражданин, който имал международна популярност в сферата на фалшификацията на пари, имал ролята да обучава останалите членове на организацията и да помага за осигуряването на необходимите материали и пускането в обращение на фалшивите пари, както в Румъния, така и в други страни.

Разследването също така е установило, че членовете на групата са се ориентирали към създаване на престъпни връзки в България, която наскоро прие еврото, и често са пътували дотам.

Изданието напомня, че вчера в рамките на сътрудничество между румънските и българските власти италианският гражданин, двама румънци и двама българи бяха заловени в София, докато превозвали около 1 200 000 фалшиви евро на банкноти от по 100 евро. По време на акцията беше открит и един килограм кокаин.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
