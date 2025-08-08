Забравете за скъпите кремове - този мехлем с невен е чудодеен

С оранжево-жълтите си цветове, невенът ни радва от юни до октомври. Тези популярни едногодишни растения не само изглеждат красиви, но са и изключително полезни. Точно както външният им вид ни успокоява, лечебните им сили са полезни и за кожата – невенът има както противовъзпалителни, така и заздравяващи свойства.

Какво ви е необходимо за мехлема от невен

Необходими съставки:

125 мл растително масло или какаово масло

25 г пчелен восък (предлага се в магазини за здравословни храни или от пчелари)

две шепи или голяма чаша цветове от невен

чаена свещ

консерва

Буркани с капачки

Направете си собствен мехлем от невен: Ето как

Приготвянето на мехлем от невен е едновременно лесно и евтино. Въпреки това, все пак трябва да използвате висококачествени продукти. Можете да си направите мехлем от невен с три съставки: растително масло, пчелен восък и листенца от невен. Растителните масла, които могат да се използват, включват зехтин, ленено масло, бадемово масло или масло от жожоба. Какаово масло също често се използва.

Съберете цветове на невен, пресни от градината. За да направите това, отщипете цветните главички с нокът или ги отрежете с ножица. Също така отрежете стъблото на растението до най-близката ос на листа, така че до есента да може да се образува нова пъпка. Изплакнете цветовете веднъж с вода; може да се използва центруфуга за салата, за да ги изсушите. За да може активните съставки да се развият по-добре при приготвянето на мехлема от невен, разделяйте листенцата поотделно.

Първо, маслото и пчелният восък трябва леко да се затоплят. Можете да направите това, като ги затоплите леко в тенджера на котлона, например. Друго чудесно решение е да си направите собствен нагревател за чайник. Поставете две дървени пръчици в купа, поставете чаена свещ между тях и покрийте с консервена кутия. Това ви позволява просто да затоплите маслото, без да завира.

Постепенно добавете цветовете от невен към маслото и оставете сместа да набъбне за десет минути под въздействието на топлина. Това позволява на активните съставки да се освободят от цветовете и пигментите да се разтворят.

Проверете температурата на сместа от масло, восък и цвят с термометър. Тя не трябва да се повишава над 70 градуса по Целзий, тъй като в противен случай съставките не могат да се комбинират с маслото. Загрейте леко невенчетата в сместа от масло и пчелен восък, така че съставките на растението да се смесят добре с нея.

Сега мехлемът от невен е почти готов! Оставете го да се накисне за една нощ или за 24 часа. Ако разбърквате сместа често през това време, той ще стане по-мек. Преди да го използвате, трябва да затоплите сместа отново за кратко и да я прецедите например през ленена кърпа или марля. След това можете да напълните домашния мехлем от невен в чисти буркани за сладко.

Добре е да ги етикетирате с датата на производство и съставките (в случай, че изпробвате различни рецепти). Домашният мехлем от невен може да се съхранява в хладилник. Може да се използва, докато мехлемът не замирише на гранясало.

Накратко: Как сами да си направите мехлем от невен?

Измийте около две шепи цветове от невен, подсушете ги в центрофуга за салата и откъснете венчелистчетата. Загрейте 125 милилитра растително масло с 25 грама пчелен восък и постепенно добавете венчелистчетата.

Оставете сместа да набъбне за около десет минути. Температурата не трябва да надвишава 70 градуса по Целзий. След това оставете сместа да се запари за 24 часа. След това загрейте сместа отново за кратко, прецедете, изсипете в чисти буркани и вашият мехлем от невен е готов!

