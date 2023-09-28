Всички кандидати за кмет и общински съветници на местните избори 2023 в Добрич
Кандидат-кметове
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - Стоян Николаев Люцканов
7. ПП ГЕРБ - Красимир Христов Николов
14. Граждани за Общината - Делян Венелинов Жечев
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ - Юлиян Петров Георгиев
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ - Борислав Атанасов Даскалов
28. ЛЕВИЦАТА! - Виолина Петрова Тонева
42. ВЪЗРАЖДАНЕ - Георги Росенов Джендов
46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ - Йордан Апостолов Апостолов
57. Движение за права и свободи – ДПС - Нежля Неджати Амди-Ганева
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - Йорданка Яникова Костадинова
68. МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД) - Йордан Тошков Йорданов
Кандидати за общински съветници
1. БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
101. Боян Саркизов Саркизов
102. Стоян Николаев Люцканов
103. Галин Йовчев Иванов
104. Красимир Сашков Гаврилов
105. Галин Стоянов Господинов
106. Желка Русева Керанова-Вълчева
107. Деян Огнянов Николов
108. Иван Петров Костов
109. Божидар Димитров Димитров
110. Иван Добрев Иванов
111. Йорданка Стоянова Георгиева
112. Ваня Райчева Петкова
113. Неделчо Петков Василев
114. Велико Георгиев Великов
115. Стоян Игнатов Игнатов
116. Стефан Димитров Китанчев
117. Нелка Ненчева Василева
118. Делян Галинов Иванов
119. Иван Жечев Божков
120. Живко Василев Вълчев
7. ПП ГЕРБ
101. Красимир Христов Николов
102. Зорница Николаева Михайлова
103. Иво Пенчев Пенчев
104. Камелия Койчева Йорданова
105. Благовест Николаев Димов
106. Дочка Койчева Димитрова
107. Мирослава Пламенова Василева-Малева
108. Николета Иванова Колева
109. Детелина Кирилова Николова
110. Златина Симеонова Монева
111. Георги Друмев Георгиев
112. Йордан Пламенов Иванов
113. Билгин Реджебов Якубов
114. Кина Драгнева Костова
115. Стелиян Стефанов Ненов
116. Силвия Симеонова Иванова
117. Гергана Димитрова Добрева
118. Светлозар Димитров Стоянов
119. Димитричка Александрова Жекова
120. Ивайло Матеев Петев
121. Стефан Димитров Милев
122. Павел Георгиев Градинаров
123. Добрин Димитров Добрев
124. Нора Наскова Петрова
125. Полина Диянова Марашлиева
126. Георги Красимиров Георгиев
127. Милен Митев Хинев
128. Деляна Димитрова Митева
129. Атанас Петров Петров
130. Данаил Иванов Денчев
131. Атанас Георгиев Вълков
132. Радосвета Стоянова Симеонова
133. Мария Ивайлова Момчилова
134. Димитър Йорданов Димитров
135. Емил Петков Бърдаров
136. Николай Петков Нейчев
137. Саша Добромирова Пантелеймонова
138. Петър Пламенов Рибаров
139. Елена Златева Пеева-Иванова
140. Маргарита Вичева Желева
141. Галин Василев Колев
14. Граждани за Общината
101. Делян Венелинов Жечев
102. Емилия Добрева Ганева - Николова
103. Петър Георгиев Михайлов
104. Мария Димитрова Игнатова
105. Венцислав Галинов Николов
106. Ивайло Красимиров Иванов
107. Детелина Антонова Иванова
108. Радослав Симеонов Колчев
109. Веселин Радев Петров
110. Ивайло Божидаров Пейчев
111. Александър Дончев Стоянов
112. Диана Маркова Василева
113. Веселин Иванов Василев
114. Ивелина Стефанова Йорданова
115. Иво Маринов Маринов
17. ПРАВОТО
101. Димитър Желев Ангелов
102. Дафина Минкова Митева
24. КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
101. Юлиян Петров Георгиев
102. Андрей Росенов Илиев
103. Георги Димитров Георгиев
104. Шериф Джевжет Шериф
105. Мустафа Гюлтенур Мустафа
106. Радослав Гавраилов Орманджиев
107. Галина Живкова Илиева
108. Радостин Красимиров Йорданов
109. Габриел Цветанов Донев
110. Алихан Алдин Али
111. Мария Йорданова Маринова
112. Искрен Виденов Люцканов
113. Девриш Мехмедали Девриш
114. Неше Шюкрюева Реджебова
115. Веселин Асенов Йорданов
116. Елена Иванова Маринова
117. Танжу Неждет Али
118. Ерол Кадир Мехмед
119. Ивета Цветомирова Иванова
120. Петър Юлиянов Иванов
26. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
101. Борислав Атанасов Даскалов
102. Даниела Георгиева Александрова
103. Димитър Костов Славов
104. Ирена Николова Василева
105. Ивайло Иванов Захариев
106. Валентин Йорданов Йорданов
28. ЛЕВИЦАТА!
101. МИЛКО ВЕЛИКОВ ПЕНЧЕВ
102. ВИОЛИНА ПЕТРОВА ТОНЕВА
103. СТОЯНКА ГОСПОДИНОВА КЕСКИНОВА
104. ТАШКО НИКОЛАЕВ ТАШЕВ
105. ДЕСИСЛАВА ИВОВА ТРИФОНОВА
106. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ БЕКЯРОВ
107. ВЕСЕЛИНА СЛАВОВА КУЛЕВА
108. МАРИЯ ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА
109. ВЕСЕЛИН МАРКОВ ЙОВЕВ
110. ЮЛИЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ
111. ХРИСТИЯН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ
112. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
113. ПАНЬО МИХАЛЕВ НИКОЛОВ
114. РОСЕН ЯНКОВ ЗЛАТЕВ
42. ВЪЗРАЖДАНЕ
101. Георги Росенов Джендов
102. Мирослав Веселинов Балчев
103. Йордан Николов Йорданов
104. Даниел Маринов Донков
105. Ружа Красимирова Сотирова
106. Веселин Христов Митев
107. Искрен Гришев Абаджиев
108. Анета Павлова Ангелова
109. Иван Николов Тонев
110. Калоян Николаев Борисов
111. Христина Атанасова Дочева
112. Григор Савчев Желев
113. Ивелин Георгиев Димитров
114. Наско Георгиев Николов
115. Светлозар Митев Драганов
116. Николай Галинов Николаев
117. Живко Иванов Желев
118. Ганчо Христов Гатев
119. Соня Ненкова Желязкова
120. Живко Веселинов Димитров
121. Георги Маринов Маринов
122. Златан Тодоров Златев
46. ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ
101. ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
102. ДЕТЕЛИНА МИРЕВА СИМЕОНОВА
103. ЖИВКО ПЕТРОВ ИВАНОВ
104. МИЛЕН НИКОЛОВ ДИМИТРОВ
105. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДЕМИРЕВА-ПЕТРОВА
106. АЛЕКСАНДЪР ПЕЕВ АЛЕКСАНДРОВ
107. ИЛКО БОРИСЛАВОВ ДЕНЧЕВ
108. СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ БЕРБЕНКОВ
109. ВЪЛЧО ИВАНОВ ВЪЛЧЕВ
110. ВАЛЕНТИН МИЛЕВ ВЪЛЧАНОВ
111. ЯВОР СИМЕОНОВ КОЛЕВ
112. ЙОРДАН ИВАНОВ КОСТОВ
57. Движение за права и свободи – ДПС
101. Нежля Неджати Амди-Ганева
102. Дениз Бюрхан Дюкянджи
103. Зюхал Ибрахим Касимова
104. Павлин Иванов Тодоров
105. Мелек Илкнур Арифова
106. Кемал Себайдин Асан
107. Нелиз Айдън Мурадова
108. Джошкун Девлет Якубов
109. Галин Христов Ненов
110. Ипек Керимова Исмаилова
111. Озан Огнянов Огнянов
112. Светослав Илиев Георгиев
113. Елеонора Стефанова Петкова
66. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
101. Йорданка Яникова Костадинова
102. Милена Вълчева Желева-Керанова
103. Надежда Костова Пампорова
104. Радослав Христов Георгиев
105. Велислав Георгиев Даскалов
106. Дамян Костадинов Калчев
107. Божидар Тодоров Радев
108. Върбина Стефанова Господинова
109. Йордан Иванов Алексиев
110. Даниел Петров Алексиев
111. Димитър Петров Димов
112. Драгомир Кирилов Цукев
113. Димитър Бойчев Вълчанов
114. Галина Недялкова Митева
115. Десислава Христова Първанова
116. Ивайло Лазаров Неделчев
117. Гриша Енчев Георгиев
118. Мирослав Стоянов Енчев
119. Диян Великов Великов
120. Галина Димитрова Панчева
121. Дани Митков Атанасов
122. Николай Маринов Колев
123. Михаил Енчев Стефанов
124. Фатма Ахмед Капитанова
125. Илиана Иванова Георгиева
126. Слави Руменов Михов
127. Стоян Трифонов Стоянов
128. Кънчо Станев Минчев
129. Есин Едаетов Сеидов
130. Цвета Ангелова Мирчева
131. Диян Хинков Деков
132. Севинч Назми Зейнунова
68. МК ДБГ (ДБГ, ИТН, НДСВ, ССД, ГН и ВМРО-БНД)
101. Йордан Тошков Йорданов
102. Нивелин Маринов Радичков
103. Герман Димитров Германов
104. Станислава Иванова Стефанова
105. Радостина Жекова Димитрова
106. Михаел Росенов Игнатов
107. Георги Господинов Желев
108. Тихомир Маринов Маринов
109. Ангел Йорданов Ангелов
110. Явор Иванов Милушев
111. Красимир Коев Василев
112. Хасан Ефраимов Мехмедов
113. Ивайло Петров Петров
114. Явор Минев Георгиев
115. Петър Милков Петров
116. Владимир Георгиев Трендафилов
117. Павел Гавраилов Павлов
118. Невяна Андреева Люцканова
119. Гергана Михайлова Василева-Стефанова
120. Гинка Василева Георгиева
121. Станислав Добрев Илиев
122. Злати Стоянов Близнаков
123. Михаил Иванов Михов
124. Стефан Иванов Костов
125. Валентин Георгиев Пейчев
126. Венцислав Пенков Чолаков
127. Веселин Иванов Мутафов
128. Антония Димитрова Димчева
129. Юзай Рушен Хамди
130. Радуш Иванов Радушев
131. Веселина Кръстева Колева
132. Марин Маринов Маринов
133. Стела Илиева Пантелеева
134. Иван Жечев Иванов
135. Зорница Желева Пейкова
136. Деяна Дочева Йорданова
137. Маринела Ганчева Георгиева
138. Виктор Иванов Иванов
139. Светлин Христов Маринов
140. Ерджан Хасан Хюсмен
141. Пенчо Стойков Керванов
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Редактор:
Димитър Радев