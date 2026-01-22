Аларма за тревога: Спряха рестарта на най-голямата АЕЦ в света

Рестартирането на най-голямата АЕЦ в света беше преустановено днес в Япония, само часове след като беше пусната в експлоатация. Това съобщи операторът Tokyo Electric Power Co, (TEPCO). Операциите по рестартирането на "Кашивадзаки-Карива“, която бе затворена след аварията във Фукушима през 2011 г., започнаха вчера вечерта, след като миналия месец получиха одобрение от губернатора на префектура Ниигата, където се намира атомната централа.

Задейства се аларма

"Алармата в системата за мониторинг се задейства по време на процедурите по стартиране на реактора и в момента операциите са преустановени“, каза пред АФП Такаши Кобаяши, говорител на оператора.

"Реакторът е стабилен и няма признаци за разпространение на външна радиоактивност“, добави той, уточнявайки, че операторът „в момента разследва причината“ за инцидента и не може да обяви кога операциите ще бъдат възобновени.

Рестартирането, първоначално планирано за вторник, беше отложено след откриването миналия уикенд на технически проблем, свързан с аларма на реактор. Според оператора проблемът е бил решен в неделя.

АЕЦ "Кашивадзаки-Карива“ беше спряна, когато Япония затвори всичките си ядрени реактори след тройното бедствие - земетресение, цунами и ядрена катастрофа - във Фукушима през март 2011 г. Блок № 6 в "Кашивадзаки-Карива“ е първият ядрен реактор на "Токио Електрик Пауър Ко“, като компанията е оператор и на повредената електроцентрала "Фукушима Даичи“.

Населението на Ниигата е силно разединено по този въпрос: според проучване, проведено през септември, 60 на сто от жителите са били против рестартирането спрямо 37 на сто, които го подкрепят.

Няколко асоциации подадоха петиция срещу рестартирането в началото на януари, съдържаща близо 40 000 подписа, изпратена към управлението за ядрено регулиране, подчертавайки, че централата се намира в активна сеизмична зона, където през 2007 г. е имало силно земетресение.