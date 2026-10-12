"Безочливи, нахални": КЗП откри надценки до 141% при храните, проверява и поскъпването на горивата

Надценките при някои основни хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като при кравето масло достигат 141%, а при сиренето - 133%. Това показват първите резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), представени от председателя на комисията Мая Манолова.

Сред продуктите с най-високи отчетени надценки са още доматите със 127%, кашкавалът със 106%, кромидът лук със 102% и киселото мляко с 99%. Данните са за съпоставка на доставната и крайната цена на едни и същи дати.

Проверките на КЗП започнаха на 2 октомври и обхващат действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Първоначално инспекторите се съсредоточиха върху млечните продукти, плодовете и зеленчуците - стоки, за които потребителите подават най-много сигнали. Още: "Няма драстично обедняване у нас, икономиката ни е стабилна": Глас от "Прогресивна България"

"Това са безочливи надценки, не са справедливи и са нахални към българските потребители. Има ножица между доставните и продажните цени - това съсипва българските домакинства, това е изкривен пазар с аномалии и катастрофа за българските домове. Такива разлики не се срещат никъде в Европа, веригите не си позволяват такива неща извън България", заяви Манолова.

Според Манолова разликата между доставните и продажните цени, както и увеличаването на надценките през последните месеци, създават сериозен натиск върху бюджетите на домакинствата. Тя заяви, че комисията ще изисква от търговците доказателства за икономическите причини, довели до поскъпването. Ако увеличенията не бъдат обосновани, ще последват санкции.

Доставните цени не обясняват поскъпването

Данните от презентацията на КЗП показват съществени разминавания между движението на доставните и крайните цени в периода от август до началото на октомври. При краставиците доставната цена е спаднала с 14,3%, докато крайната е нараснала с 15,1%. При сиренето доставната цена остава без промяна, но продажната се увеличава със 17,7%. При доматите доставната цена се покачва със 7,7%, а крайната - с 16,1%.

Игнат Арсенов, директор на дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП, посочи и друг пример за разминаване: при краставиците доставните цени са намалели с около 14%, докато продажните са се увеличили с 59% според съпоставката, представена от комисията. Още: Мая Манолова: Сърцето ме боли, че чушки се купуват на 70 цента, а се продават на 2 евро

Проверките показват и ръст на самите надценки от август до октомври. При кромид лука те са се увеличили от 24,3% на 102,4%, при краставиците - от 18,5% на 59%, при бялото зеле - от 35,3% на 65%, а при сиренето - от 52,1% на 79,1%.

Комисията е установила и различия в цените на едни и същи вериги между София и останалата част на страната. По думите на Манолова подобни разлики показват изкривявания на пазара, а потребителите понасят тежестта на увеличенията.

И промоциите не гарантират ниски надценки

КЗП е анализирала и предоставените от търговските вериги данни за промоционални стоки. Според представената информация към 2 октомври най-високата надценка при промоционалното краве масло е 4,9%, при киселото краве мляко - 40,2%, при бялото саламурено краве сирене - 31,7%, а при кашкавала от краве мляко - 33,1%. Още: КЗП започва масови проверки в търговските вериги заради цените на храните

Манолова коментира, че при някои промоционални продукти надценките достигат около 40%. Тя допълни, че поскъпването на храните от август насам и нарастващите надценки вероятно водят и до увеличаване на печалбите на търговските вериги.

КЗП подготвя следващи мерки

Манолова очерта няколко етапа в действията на комисията. Първоначалната инициатива „Кошница с грижа“, подкрепена от търговските вериги, според нея не е дала очакваните резултати. Следващата стъпка е публичното представяне на установените факти, а след това - въвеждането на механизъм за определяне на „справедлива стойност“, който трябва да покаже отклоненията в цените на отделните вериги.

КЗП настоява и за санкции при съществени отклонения от тази стойност. По думите на Манолова комисията вече е предоставила на депутати проект за законодателни промени. Още: Надценката при зеленчуците достигна 150%: Изчисления на КНСБ

В презентацията си КЗП описва и процедурата при съмнения за необосновано поскъпване. Търговецът трябва да представи документи и икономическа обосновка в срок от поне пет работни дни. При липсващи или непълни данни може да бъде даден допълнителен срок от пет до десет работни дни. Ако след това увеличението остане необосновано и бъдат установени законови основания за нарушение, може да се стигне до административнонаказателно производство.

Посочените в презентацията санкции са от 10 000 до 100 000 евро за юридически лица и еднолични търговци и от 1000 до 10 000 евро за виновните физически лица.

Манолова съобщи още, че през следващите седмици ще има срещи с представители на сектори, за които постъпват много потребителски сигнали. Целта е в рамките на следващия месец да има резултати не само при храните, но и по отношение на лекарствата, нелоялните практики на телекомуникационните оператори и банковите такси.

Проверки за поскъпването на горивата

КЗП проверява и увеличението на цените на бензина, дизела и пропан-бутана. При около 8% от общо 50 проверени обекта и горива инспекторите са установили случаи, в които доставните цени не дават достатъчно икономическо основание за повишаването на крайните. Това се отнася най-вече за пропан-бутана, обясни Игнат Арсенов.

Търговците ще трябва да представят допълнителна обосновка за факторите, довели до поскъпването. Очаква се резултатите от тази част на проверките да бъдат готови в началото на ноември.

По данни на комисията между 10 август и 23 септември надценката при бензин А95 е намаляла от 15,3% на 10,3%, а при дизела - от 12,1% на 7%. При пропан-бутана обаче тя се е увеличила от 15,8% на 16,1%.

Арсенов посочи, че отчетеното увеличение на цената на пропан-бутана е между 1 и 3 евроцента на литър. При четири зареждания месечно по 64 литра това би означавало допълнителен разход между 2,56 и 7,68 евро. От КЗП уточняват, че става дума за илюстративен пример, а не за измерен среден разход или доказано нарушение. Още: Пуснаха за обществено обсъждане методика за определяне на справедлива стойност на основни храни

Следват проверки на ресторанти и лекарства

Комисията планира да провери и цените в заведенията за бързо хранене, ресторантите и сектора на услугите, за които също има сигнали за поскъпване. Според Манолова социално поносимите нива на цените на храните, лекарствата и редица услуги отдавна са надхвърлени.

Тя заяви, че проблемът с цените не е възникнал с въвеждането на еврото, а е свързан и с начина, по който е протекъл процесът. Според нея преди преминаването към единната европейска валута са били предприети действия, довели до допълнително повишаване на цените, докато правителството и парламентът не са реагирали своевременно. Още: България е на второ място в ЕС по поскъпване на храните за последните 5 години

Предстоят и проверки на цените на лекарствата, които по думите на Манолова вероятно ще бъдат съвместни с Министерството на здравеопазването и Комисията за защита на конкуренцията. Тя подчерта, че за действията срещу нелоялни практики във фармацевтичния сектор ще е необходимо сътрудничество между институциите.