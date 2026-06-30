Бизнесът с мантинели в България: Има стара връзка дори към Иван Демерджиев

Две дружества доставят основно мантинели в България и има данни, че цените, на които са поставени мантинелите, са значително завишени спрямо нормалните пазарни цени на тези съоръжения и че се прави всичко възможно участници извън тези две дружества да бъдат елиминирани от обществени поръчки за дълъг период от време. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев, без да посочва имената на въпросните дружества. Съответно остава загатка кого има предвид той – ОЩЕ: Демерджиев намеси Борисов в съмненията си за далавери с мантинелите

Картина

17 са отворените офертите в обществената поръчка за избор на изпълнители за изграждане, ремонт и възстановяване на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа за срок от 5 години. По-точно – изработване, ремонт, подмяна, монтаж и възстановяване на стоманени предпазни огради (мантинели) и пътни ограничителни системи. Процедурата е в 6 обособени позиции, включващи всички 27 областни пътни управления (ОПУ). Това обявление можем да прочетем на официалния сайт на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). То е публикувано на 24.10.2025 година, когато все още на власт е правителството на Росен Желязков, подкрепяно от ГЕРБ т.е. Бойко Борисов и от ДПС „Ново начало“ т.е. Делян Пеевски.

Оферти са подадени основно от консорциуми, включващи по няколко фирми, но също така и от акционерно дружество - "Юпитер 05" АД. Негова оферта е отворена за позиция 3 от поръчката, Североизточен район (ОПУ Варна, Добрич, Шумен, Търговище). Справка в Електронния портал за обществени поръчки обаче показва, че няма сключен официално договор по нито една от 6-те обособени позиции, защото текат дела в КЗК по подадени жалби. По-точно – поръчката е спряна на 18 ноември, 2025 година, но е отново подновена на 23 декември, 2025 година, като отново оферти са отворени на 5 февруари, 2026 година.

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Проверка на Actualno.com в Търговския регистър "Юпитер 05" АД има връзка с "Юпитер 05" ООД, като срещу имената на двете има графа "преобразуващо се дружество". На 06.08.2025 година "Юпитер 05" ООД вече е заличен търговец/юридическо лице от регистъра. Последният запис в графа съдружници сочи, че такива са Николай Иванов и "Юпитер Холдинг". А в "Юпитер Холдинг" едноличен собственик на капитала отново е Николай Иванов – от 17.01.2023 година.

Що се отнася до "Юпитер 05" АД, там Николай Иванов отново присъства – в Съвета на директорите. Той е считан за водеща фигура в бизнеса с мантинели.

Николай Иванов е и председател на неправителствената Българска браншова асоциация "Пътна безопасност". Справка в Търговския регистър показва, че на 28.04.2026 година от Управителния съвет на асоциацията излиза Румен Миланов – той присъства в него от 10.07.2018 година, като остава негов член при общо още 4 промени в състава му. На същата дата председател на асоцицията става Николай Иванов. Румен Миланов е едно от рапознаваемите лица на "Прогресивна България", водена от експрезидента Румен Радев. Освен това, Миланов е генерал-лейтенант от резерва – припомнете си ПОВЕЧЕ: Под пагон и фуражка: Кои и колко са депутатите военни или работили в МВР (I част)

СНИМКА: Румен Миланов, БГНЕС

Друг интересен участник в обществената поръчка е ДЗЗД "Бурса 16". Консорциумът се състезава да отговаря за мантинелите в Северозападния район (ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен), както и в Югозападния район (ОПУ Благоевград, Кюстендил, Перник и София). Както вече писахме, когато разглеждахме марката "Юпитер" - договори и за тези райони още не са подписани. Но консорциумът е подал жалба пред КЗК и комисията е образувала дело на 06.03.2026 година – още няма решение.

От електронния портал за обществените поръчки обаче се вижда, че офертите на "Бурса 16" и за Северозападния район, и за Югозападния район, са подадени от фирма "Праспект" ЕООД. До 28.05.2021 година един от управителите на тази компания е Боян Стойков, дотогава той е и едноличен собственик на капитала на фирмата – след това той вече не е част от управлението, едноличен собственик на капитала става Коста Костов. Интересното е, че Стойков е бил част от съвета на директорите на дружеството "Риал" АД, което е заличено от Търговския регистър преди над десетилетие и половина – на 26.07.2010 година. В съвета на директорите на отдавна вече неработещата фирма е бил и ... сегашният вътрешен министър Иван Демерджиев. Според Търговския регистър, в портфолиото от дейности на компанията присъстват строителство и реконструкции, но до 30.09.2008 година, след което до прекратяването на дейността си тя се занимава с придобиване и управление на дружества плюс продажба на облигации.

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