Бюджет 2026 е добър за репресивния апарат: Васил Велев изчисли, че над 4 млн. души ще са излъганите

В България се води имитация на диалог и заради това работодателите не искат да стават съучастници на най-пагубния Бюджет 2026. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ. Още: Милен Велчев: Имаме администрация, все едно интернет все още не е измислен

По думите му 4 млн. души няма да са доволни от бюджета и ще се почувстват излъгани. „Бюджетът е добър за репресивния апарат на силовите структури на МВР и на Министерство на отбраната, в съда, в прокуратурата и във висшето образование. Всички останали са ощетени. Бюджетът е за наивници. Това не е възможният бюджет, а той може да бъде много по-добър – без да се увеличават осигурителните тежести за хората, без увеличаване на максималния осигурителен доход и без увеличаване на данък „дивидент“, посочи Велев.

"Бюджет 2026 е глупав"

Снимка: БГНЕС

Според него увеличението в пенсионната осигуровка с два процента, е „глупаво“.

Бившият социален министър Христина Христова посочи, че диалогът между социалните партньори за бюджета на държавата е много важен. „Липсва ми, че диалогът между работодателите и синдикатите по време на Тристранката не се състоя. От 1 януари ще приемем еврото, променяме националната валута и това не може да без значение. Няма място за демонстриране на недоволство по начин, който е извън демократичните формати“, коментира Христова.

Тя смята, че през последните години разходната част в бюджета е много нараснала – с пенсиите и увеличението на заплатите. Но нищо от това не е свързано нито с производителност, нито с инвестиции, посочи Христина Христова.

Тя настоя да се дадат аргументи пред обществото защо бюджетът е такъв, дори да не е добър.

