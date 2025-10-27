Войната в Украйна:

Бъдещата най-голяма рафинерия в света ще е на неочаквано място

27 октомври 2025, 10:46 часа 212 прочитания 0 коментара
Бъдещата най-голяма рафинерия в света ще е на неочаквано място

Най-богатият човек на африканския континент - Алико Данготе, обяви, че най-голямата петролна рафинерия в Африка, намираща се в Нигерия, ще удвои капацитета си до 1,4 милиона барела на ден в рамките на три години, за да се превърне в „най-голямата рафинерия в света“, предадоха Франс прес и БТА. "В момента удвояваме барелите - от 650 000 на 1,4 милиона“, заяви Данготе, собственикът на рафинерията, по време на пресконференция в Лагос. 

Ще изпревари индийската рафинерия в Джамнагар

Така тя ще се превърне в най-голямата рафинерия“ в света, изпреварвайки индийската рафинерия в Джамнагар, обясни нигерийският бизнесмен.

Преди откриването на частната рафинерия "Данготе“ миналата година Нигерия трябваше да внася почти цялото си гориво, въпреки че е най-големият производител на петрол в Африка.

След години на небрежност и лошо управление на държавните рафинерии, Данготе предизвика трусове сред дългогодишните участници на петролния пазар, белязан от корупция, и понижи цените на бензина за потребителите.

"Тази експанзия отразява нашата увереност в бъдещето на Нигерия, вярата ни в потенциала на Африка и ангажимента ни да изградим енергийна независимост на нашия континент“, добави нигерийският милиардер.

Пламен Иванов
