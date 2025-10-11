Българските картофи в капан: ниски добиви и евтин внос от чужбина

Българските картофопроизводители се изправят пред тежка година – слаба реколта, неблагоприятни климатични условия и ниски изкупни цени. В същото време на пазара навлизат евтини вносни картофи, които допълнително затрудняват местните стопани.

Тежки климатични условия и по-малки добиви

Земеделците съобщават, че пролетта е била неблагоприятна за сеитба – студено начало и последвали жеги, които са засегнали развитието на растенията. Засушаването и липсата на достатъчно напояване са довели до значително по-ниски добиви в сравнение с предишни години.

„Неприятна пролет, забавена сеитба, после големи жеги – това постави производството в изключително неблагоприятна ситуация“, обясни председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков.

Към това се добавят и проливни дъждове в неподходящ момент, които затрудняват прибирането на реколтата и повишават разходите за съхранение, предава NOVA.

Евтиният внос подбива пазара

Докато родните производители се борят с климатичните предизвикателства, на българския пазар навлизат евтини вносни картофи от страни с по-добра реколта. Според фермерите това прави конкуренцията невъзможна – техните продукти излизат по-скъпи заради по-високите производствени разходи.

Производителите изчисляват, че себестойността на един килограм български картофи е над 0,85 лв., докато на пазара се продават картофи на цени около 0,50 лв. Някои стопани сигнализират и за случаи, в които чуждестранен внос се предлага като български продукт, което подвежда потребителите и вреди на репутацията на родното производство.

Очаквания за подкрепа

Фермерите настояват за по-сериозна държавна намеса – чрез целеви компенсации, субсидии и мерки за стабилизиране на пазара. Според тях без допълнителна подкрепа съществува риск част от производителите да се откажат от отглеждането на картофи през следващите години.

Въпреки трудностите, земеделците остават уверени, че с правилни политики и контрол върху вноса българските картофи могат да запазят своето място на пазара.

