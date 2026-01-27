Цената на бетона и желязото скочи, имотите ще поскъпнат ударно

Наблюдава се увеличение на цената на строителните материали и това ще се отрази на цената на имотите у нас, като се очаква драстичен ръст. Това прогнозира Светослав Жеков, председател на Камарата на строителите във Варна.

Има осезаемо поскъпване на тухлите, бетона и желязото.

"Повишението при бетона е драстично – между 15-25%, което ще се отрази и на цената на строителната продукция, в частност - на новото строителство", заяви Жеков.

Поскъпването на цимента, по думите му, води до поскъпване на много нива, тъй като циментът е основен материал освен в бетона, и във всички материали за довършителни работи - мазилки, шпакловки.

Съмнение за спекула след приемане на еврото

"Това, което доведе до повишаване на цената на бетона, е цената на цимента. В България има няколко производители, които едновременно повишиха цената доста сериозно през последните няколко седмици. Всичко това съвпадна с превалутирането. Сезирали сме органите, които следят повишението на цените. Очакваме при тези драстични увеличения да реагират", заяви той.

Жеков определи голямото увеличение на цените като притеснително.

Той допълни, че ръст има и при цената на желязото.

"Докато преди Нова година имаше възможност да бъде договорена добра цена за имоти ново строителство, след 15 януари, когато влязоха в сила новите цени на бетона, това ще бъде много трудно", предупреди Светослав Жеков.

По думите му в момента се наблюдава лек спад на цените в сектора на недвижимите имоти заради влизането в еврозоната, което е накарало участниците на пазара да са предпазливи, както и заради традиционната цикличност, според която първите месеци на годината са по-слаби.

Ако институциите обаче не реагират на последното поскъпване на строителните материали, то ще натисне цената на строителната услуга във възходяща посока, предаде БНР.

"От много години Камарата на строителите се борим да направим някаква скала за индексация при такава ситуация. Успяхме да направим такива постъпки на законодателно ниво и те вече са факт, но все още не са тествани как работят на практика", обяви Жеков.