30 септември 2025, 11:40 часа
"Театър на чудесата" от 10 до 12 октомври: Пътешествия в бъдещето, квантови компютри за деца и участници от над 15 държави

От 10 до 12 октомври 2025 г., в РЦСИ "Топлоцентрала" ще се проведе новото издание на интердисциплинарния фестивал "Театър на чудесата", който се завръща в София с интригуващи научно-театрални представления, презентации, дискусии и участници от повече от 15 държави. И тази година организаторите от Арте Урбана Колектив ще представят на аудиторията изключително интересни сценични формати, които са резултат от колаборативната работа на артисти и учени от различни сфери на науката, като астрофизика, квантови високи технологии, еволюционна биология, както и ще предоставят трибуна на изява на културни мениджъри, творци и изследователи от цяла Европа, които ще запознаят всички заинтересовани с най-актуалното от сферата на интердисциплинарните сътрудничества. Те ще представят тенденции, прогнози и иновативни подходи на работа в контекста на динамично променящия се съвременен свят - климатични промени, изкуствен интелект, космос и високи технологии и ще обменят ценен опит и добри практики.

Какво ще гледаме на "Театър на чудесата"

"Театър на чудесата" 2025 ще представи три научно-театрални спектакъла, които са насочени към различни публики - от професионалисти от сферата на изкуството, през любители на науката до детската аудитория - факт, който прави събитието подходящо за всички.

Андреа Брунело, източник: Арте Урбана Колектив

Любопитен акцент е авторският спектакъл на Димитър Узунов и италианския режисьор Андреа Брунело "Космосът на чудесата" (10.10, зала 1, 19 ч.), чиято премиера бе представена пред препълнена зала и бурни аплодисменти през април. 

Постановката събира впечатляващ екип: актрисата Християна Стоименова и самия Узунов в главните роли, музиката и звуковия дизайн на Никола Груев – Котарашки, сценография и видео на номинирания за ИКАР ‘24 Никола Налбантов и хореография на Стефания Георгиева. Консултанти са астрофизикът д-р Владимир Божилов и молекулярният биолог проф. Милена Георгиева. Спектакълът изследва астробиологията и тенденциите за близкото бъдеще чрез историята на Мира – първото дете, родено в Космоса, превърнато в инфлуенсър и символ на прогреса. Докато обществото я обожествява, тя копнее за непознатата Земя, а две симпатични извънземни откриват планетата и правят интересен план за бъдещето ѝ. Билетите вече са в продажба.

На 11 и 12.10 (11:00 ч, зала 2, Топлоцентрала) Арте Урбана канят младата публика на "Супер хипер ултра мега макс квантовия компютър" (Dafa Theater, Чехия) - необикновено куклено приключение за деца 8+, вдъхновено от квантовата физика и квантовите технологии. Седем деца и техният баща търсят дом, докато мистичната Вълчица на Декохерентността разбива реалността им. В 45 минути спектакълът води публиката в свят, където времето се пречупва, вселените се разделят, а хаосът заплашва надеждата. Смес от наука, фентъзи и хумор, режисирана от Река Деак, с музика на Матей Вейделек и научен консултант д-р Аурел Габрис. Едно истинско квантово пътешествие – не го пропускайте! Билетите вече са в продажба - 11.10 и 12.10.

В следобедите на 11 и 12.10 (17 ч. Южен парк 2) ще преживеем "Виждаш ли този храст с рози?" (Pro progressione, Унгария) - имерсивно театрално преживяване на открито (с реж. Виктор Сивак-Тот), което преплита наука и изкуство, вдъхновено от еволюционната биология. Чрез разходка-спектакъл публиката влиза в жив диалог с природата, където танц, циркови техники, сторителинг и драматургия разкриват нашата връзка с миналото и настоящето. С помощта на научния експерт д-р Лайош Рожа и мултидисциплинарен артистичен екип, представлението оживява милиони години еволюция, превръщайки я в лична и колективна история. Подготвяно повече от година и половина, то кани всеки да стане част от уникално преживяване на историята на биологичната еволюция и връзката ни с природата. Билети може да закупите онлайн - 11.10 и 12.10.

Презентации, лекции и работилници

За първи път фестивалът "Театър на чудесата" включва конферентна секция с презентации, пърформанс-лекции и работилници от учени, творци и предприемачи. Темите обхващат интердисциплинарно сътрудничество между театър, разказване на истории и наука, комуникация на наука, образование, устойчиво развитие, имерсивни преживявания, STEAM проекти и научна фантастика като инструмент за образование и ангажиране на публиката. Език: английски.

Ето и част от интересните акценти:

"The Futurists: Sci-fi on Stage" от Йибе Вилемс – изследване на човешката перспектива в научната фантастика за сцена.

"Worlds at Play: LARP as a Bridge Between Storytelling, Human Experience, and Science" от Илина Конакчиева – разглеждане на ролевите игри на живо (live action role-playing - LARP) като средство за образование и социална промяна.

"Yum!" от Уен Лю (studio M.A.R.S) – представяне на иновации в дизайна на театралното преживяване

"4.5Ga~24h" от Сирил Каплан - музикален проект, който следва развитието на Земята

"Scientists Have Great Stories to Tell!" с Андреа Брунело – обучение на учени в изкуството на сторителинг и представяне на научни теми чрез театрални истории

Тези презентации ще предоставят уникални перспективи и ще стимулират дискусии за бъдещето на театралното изкуство и неговата роля в разпространението на научни идеи.

Освен спектаклите и презентациите, фестивалът тази година предлага и богата програма от уъркшопи, които дават практически поглед върху изкуство, технологии и екология.

В зала 4 посетителите могат да се включат в "Re-Imagine: Green Art Practices on the Margin" с Василка Шишкова и Лиз Пю, където се изследват устойчиви художествени практики и екологични подходи.

Серхат Йетимова води "Visual Storytelling for Climate Awareness", насочен към създаване на дигитални плакати с екологично послание.

Девора Медуин представя "In the In-Between: The Role We Play" – смесена реалност и телесна комуникация за разширяване на социалното възприятие.

Ина Гергинова води "Theatre of Wonder Reflection", който предлага творческо размишление върху магията и въображението в театъра.

Всички уъркшопи дават възможност на участниците да експериментират, да учат и да се свързват с темите на фестивала по интерактивен и практичен начин.

Друг любопитен акцент от тазгодишната програма на "Театър на чудесата" е музикалната част, която ще включи концерт на Kottarashky & Sando. Организаторите канят всички на 10 октомври, събота, от 21:30 ч, в столичния клуб KUPE, където могат да се насладят на уникалните ритми на популярните музиканти, както и да се срещнат с част от участниците в неформална празнична среда. Билети може да откриете онлайн, както и на място.

За "Театър на чудесата"

"Театър на чудесата" е уникален фестивал, посветен на сътрудничеството между артисти и учени. Той пренася чудесата на науката на сцената чрез силата на театъра и разказването на истории. Театър на чудесата е пространство, в което се срещат креативността и любопитството.

Стартирал в София през 2021 г., фестивалът е вдъхновен от оригиналния Театър на чудесата (Teatro della Meraviglia) в Тренто, Италия, с който Арте Урбана Колектив работят в тясно сътрудничество от самото му създаване.

Мисията му е да ангажира публиката емоционално и интелектуално, чрез представяне вълнуващи научни теми в сценични формати.

Яна Баярова
