Еврото отчете курс, какъвто не сме виждали в последните три месеца

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече отбелязва тримесечно дъно. На 24 септември единната европейска валута падна до 1,1377 долара, а пет дни след това вече се търгува около стойности, регистрирани последно на 24 юни. Тогава еврото беше с курс 1,1357 спрямо американската валута и днес е близо до "подобряване" на този антирекорд за последните 90+ дни.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 29 септември, за 1,1365, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% под последното отчетено ниво в понеделник.

Още: Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

Европейската централна банка определи на 28 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1378 щатски долара спрямо курс от 1,1403 долара на 25 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 септември, когато слезе на ниво 1,1368 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

Още: Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.