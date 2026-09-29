Войната в Украйна:

Еврото отчете курс, какъвто не сме виждали в последните три месеца

29 септември 2026, 9:34 часа 725 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Еврото отчете курс, какъвто не сме виждали в последните три месеца

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар, но само няколко седмици по-късно вече отбелязва тримесечно дъно. На 24 септември единната европейска валута падна до 1,1377 долара, а пет дни след това вече се търгува около стойности, регистрирани последно на 24 юни. Тогава еврото беше с курс 1,1357 спрямо американската валута и днес е близо до "подобряване" на този антирекорд за последните 90+ дни.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 29 септември, за 1,1365, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,03% под последното отчетено ниво в понеделник.

Още: Кратки се оказаха надеждите еврото да се отлепи от месечното дъно

Европейската централна банка определи на 28 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1378 щатски долара спрямо курс от 1,1403 долара на 25 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 28 септември, когато слезе на ниво 1,1368 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

Още: Втори пореден ден - нов двумесечен антирекорд за еврото

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути валута долар валутен курс валутен пазар валутни пазари валутни курсове курс на еврото
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес