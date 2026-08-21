Трябва ли да пестим ток? Енергиен експерт за намалената мощност на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Намаляването на мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това увери енергийният експерт Констанца Рангелова в ефира на Нова телевизия.

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Рангелова подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности.

Според нея няма причина потребителите да се притесняват и да ограничават използването на електроенергия заради ситуацията. "Със сигурност не трябва да мислим за пестене на ток. България в момента е в изключително добра позиция на регионално и европейско ниво, защото имаме много балансиран микс от електроенергийни ресурси", обясни експертът.

Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. По думите ѝ от началото на август АЕЦ "Козлодуй" произвежда средно около 45 гигаватчаса електроенергия дневно, докато производството от соларни мощности достига близо 40 гигаватчаса. "В момента соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и атомната електроцентрала при нормалната ѝ мощност", заяви тя.

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Според Рангелова България разполага с около 14-15 гигаватчаса батерии, благодарение на които значителна част от произведената през деня соларна енергия може да бъде използвана във вечерните часове, когато потреблението се увеличава. "В момента имаме достатъчно батерии, така че половината от електроенергията, която се произвежда от солари, можем да я разпределим вечерта", посочи експертът.