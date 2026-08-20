Схеми през водата и тока: Неизгодни договори потопяват финансово "ВиК Енерджи", Шишков се обръща към прокуратурата

За финансова криза в допреди това успешното дружество "ВиК Енерджи" сигнализира регионалният министър арх. Иван Шишков по време на брифинг. Освен медиите - министърът е изпратил и сигнал до прокуратурата. Става въпрос за сключени от дружеството три неизгодни договора по време на предишната власт, които са довели до загуби, но и до пропуснати печалби и общо щета за над 2,5 млн. евро. "Два от договорите са прекратени, ще се направи всичко възможно да се прекрати и третият", обеща министърът на регионалното развитие.

Схема през тока и водата

"Колкото и да изглежда, че водата и тока са доста различни като компоненти, се оказа, че за част от ВиК дружествата е изключително важно на каква цена се купува електроенергията", обясни регионалният министър.

Той започна с това, че "ВиК Енерджи" е създадено, за да може да постигне по-ниска цена на тока, която да продава на ВиК дружествата пак на по-ниска цена.

"Ако забелязвате - от периода от 2021 до 2024 г. "ВиК Енерджи" е работило така, че нито "ВиК Енерджи" е било на загуба, нито ВиК операторите. ВиК дружествата са имали спокойствие да получават ток. Проблемът се появява след това, когато от добре работещ механизъм, се сменя със схема", обясни Шишков.

Шишков и уточни, че става въпрос за загуба от няколко милиона, но това влияе върху качеството на водата и лишава ВиК дружествата от ресурс, с който може да подобряват ВиК мрежата.

"Едно печелившо публично предприятие беше доведено до финансова криза за период по-малко от една година", каза Шишков.

Схемата е свързана с цената на електроенергията, като въпросните три неизгодни договори са сключени така, че трите посредника да подават ток, когато те пожелаят: Има фиксирана цена, но те си избират периода, в който да продават, а те избират да го правят, когато токът е много евтин.

Благодарение на тази схема са натоварвани финансово дружества като ВиК Пловдив, Сливен, Ямбол, Шумен и други.

Кой е отговорен?

Явор Стойчев от Съвета на директорите обърна внимание, че съветът отказва да освободи от отговорност бившия управител на "ВиК Енерджи груп". Той уточни, че през периода, в който е ставала тази схема, управител е бил Ковач Ганев. ОЩЕ: Шишков: Сменяме шефа на ВиК-Шумен, нужен е нов водопровод от "Тича"