Цената на петрола пое в неочаквана посока заради слабия долар

Цената на петрола отбеляза леко повишение в азиатската търговия тази сутрин, подкрепена от по-слабия щатски долар. Инвеститорите продължават да анализират ефектите от заплахите с мита на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейски страни, които не са съгласни с намеренията му да купи Гренландия, предаде Ройтерс. По-слабият щатски долар прави търгуваните в долари петролни фючърси по-изгодни за притежателите на различни от него валути.

Цените

Фючърсите на Брент се повишиха с 15 цента или 0,2 на сто до 64,09 долара за барел тази сутрин българско време.

Договорите за американския суров петрол с доставка през февруари са нагоре с 14 цента до 59,58 долара за барел. По-активно търгуваните фючърси – за доставка през март, наддадоха с 6 цента или 0,1 на сто до 59,40 долара за барел.

„По-слабият щатски долар оказа известна подкрепа на (цените на) петрола и различни други суровини“, отбелязаха стратезите на ING.

Цените на петрола останаха относително устойчиви на фона на липсата на апетит към риска на пазарите, заявиха експертите, обяснявайки, че това се дължи на търговското напрежение между САЩ и Европа, свързано с претенциите на Тръмп към Гренландия.

През уикенда опасенията от ескалация на търговското напрежение се засилиха, след като президентът Тръмп каза, че от 1 февруари ще наложи допълнителни 10-процентови мита върху стоките, внасяни от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Холандия, Финландия и Великобритания. Ставките ще се увеличат до 25 процента на 1 юни, ако дотогава не бъде постигнато споразумение по въпроса за Гренландия.

Днес американският държавен глава предупреди, че ще наложи 200-процентни мита на френското вино и шампанско, мярка, която по думите му ще накара френския президент Еманюел Макрон да се включи в замисляния от президента на САЩ "Съвет за мир", инициатива за уреждане на конфликтите по света.

Междувременно цените на пазара намериха известна подкрепа в по-добрите от очакваното данни за икономическия растеж на Китай, посочи пазарният анализатор Тони Сикамор от IG.

"Тази устойчивост на най-големия вносител на петрол в света допринесе за повишаване на настроенията на търсенето“, каза той.

Данните сочат, че икономиката на Китай е нараснала с 5 процента през миналата година - колкото беше и целта на правителството, и е завоювал рекорден дял от световното търсене на стоки, компенсирайки слабото вътрешно потребление.

Производството на петролните рафинерии в азиатската страна също се е повишило през 2025 г., като е нараснало с 4,1 на сто на годишна база, докато производството на суров петрол е нагоре с 1,5 на сто. Така и добивите на петрол в Китай, и рафинирането на суровината достигат рекордно високи нива.

Инвеститорите също продължават да следят отблизо и петролния сектор на Венецуела, след като Тръмп заяви, че САЩ ще го управляват след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро.