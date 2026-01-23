Цената на петрола се повлия от нови заплахи на Тръмп

Цената на петрола отново пое нагоре, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поднови заплахите си срещу големия близкоизточен производител Иран, което породи опасения от военни действия, които биха могли да нарушат доставките, предаде Ройтерс. Тръмп заяви пред репортери, че САЩ разполагат с армада, насочена към Иран, но се надява, че няма да се наложи да я използва, като поднови предупрежденията си към Техеран да не убива протестиращи или да не възобновява ядрената си програма.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Брент, референтен за Европа, за март поскъпнаха с 43 цента, или 0,7 на сто, до 64,49 долара за барел.

Американският суров петрол също поскъпна с 42 цента, също с 0,7 на сто, до 59,78 долара за барел тази сутрин.

Цените и на двата договора се сринаха с около 2 на сто в четвъртък.

Военни кораби, включително самолетоносач и разрушители с управляеми ракети, ще пристигнат в Близкия изток през следващите дни, съобщи американски служител. Иран е четвъртият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол и основен износител за Китай, вторият по големина потребител на петрол в света.

Очаква се цените на петрола да отбележат седмични печалби от около 0,6 на сто, след като цените се повишиха по-рано през седмицата заради заплахите на Тръмп за нахлуване в Гренландия, потенциално дестабилизирайки трансатлантическия алианс, но паднаха в четвъртък, тъй като той се отказа от всякакви военни действия.

Тръмп обяви, че Дания, която контролира арктическия остров, НАТО и САЩ са постигнали споразумение, което ще позволи „пълен достъп“ до Гренландия.

Цените се понижиха и заради правителствени данни, които показаха, че запасите в САЩ, най-големият потребител на петрол в света, са се увеличили миналата седмица на фона на забавящото се търсене на горива.

Данните на Администрацията за енергийна информация на САЩ, публикувани в четвъртък, сочат, че запасите от суров петрол са се увеличили с 3,6 милиона барела за седмицата, завършваща на 16 януари, повече от ръста от 1,1 милиона барела, прогнозиран от анализатори в анкета на Ройтерс.

Това надхвърля ръста от 3 милиона барела, за който съобщиха от Американския петролен институт (API) в сряда.