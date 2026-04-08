"Най-после добри новини и в политиката": Берлин и Лондон приветстват примирието в Иран

„Това трябва да бъде решителна стъпка към траен мир, тъй като последиците от продължаването на войната биха били неизмерими.“ Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц по повод споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток. „Целта сега е да бъде договорено трайно прекратяване на войната. Работим в тясно сътрудничество с нашите партньори по този въпрос“, написа Мерц в социалната мрежа Х.

„Най-после добри новини и в политиката! Приветствам решението на воюващите страни да се споразумеят за прекратяване на огъня в конфликта в Иран“, написа от своя страна също в Х германският министър на външните работи Йохан Вадефул. Вадефул също благодари на всички, които са подкрепили споразумението и в частност на посредника – Пакистан. Германия ще направи всичко възможно, за да подкрепи този дипломатически ход, добави Вадефул.

Британският премиер Киър Стармър обяви, че ще замине на обиколка в Близкия изток, за да говори с лидерите на партньорски държави от Залива Ормузкият проток да остане отворен за постоянно след изтичането на срока на обявеното снощи двуседмично примирие между САЩ и Иран, обявиха от британската премиерска канцелария.

"Приветствам споразумението за прекратяване на огъня, което е момент на облекчение за региона и за света", каза Стармър.

