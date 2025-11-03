Цената на природния газ в Европа пак пое нагоре

Цената на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се покачват леко до 31,7 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:30 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 31,65 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас.

В България природният газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 3 ноември, е с цена 60,32 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,43 на сто.

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,04 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 60,32 лева за мегаватчас.

