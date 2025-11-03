Войната в Украйна:

Цената на природния газ в Европа пак пое нагоре

03 ноември 2025, 16:06 часа 146 прочитания 0 коментара
Цената на природния газ в Европа пак пое нагоре

Цената на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия се покачват леко до 31,7 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 13:30 часа българско време.

Днешната търговия започна от равнище 31,65 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при 31,112 евро за мегаватчас.

В България природният газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 3 ноември, е с цена 60,32 лева за мегаватчас, като поскъпва с 0,43 на сто.

Още: КЕВР вдигна цената на природния газ за ноември

В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 60,04 лева за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 60,32 лева за мегаватчас.

Ето откога влиза забраната за руски газ и какво точно ще включва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
цена на газа природен газ газов хъб Балкан газова борса информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес