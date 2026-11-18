Министерският съвет обяви бъдещия „Завод за производство на барут - Бодрово“ в област Хасково за обект с национално значение. Новият статут има за цел да ускори административните и устройствените процедури по реализацията на мащабния проект, който в момента преминава и през сертифициране като приоритетен инвестиционен проект пред Българската агенция за инвестиции. Инвестицията възлиза на над 250 млн. евро и се очаква да разкрие 110 нови постоянни работни места в региона.

Според разчетите на правителството предприятието трябва да бъде въведено в експлоатация в края на 2028 г. или началото на 2029 г.

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В мотивите към решението си кабинетът изтъква ключовата роля на завода за националната сигурност и модернизацията на отбранителната индустрия. Новото производство ще подсигури доставките на барут не само за българските предприятия, но и за партньорите ни от Европейския съюз и НАТО, намалявайки сериозната зависимост от внос на дефицитната суровина.

Решението за завода в хасковското село Бодрово идва в момент, в който производство на барут и боеприпаси се превърна в един от най-горещите и стратегически приоритети за България и Европа. През последните две години в страната ни се развиват паралелно още два знакови проекта в този сектор - държавно-германският мегапроект с "Райнметал" и частният проект на "Караш Инвест" край Смядово.

С обявяването на завода в Бодрово за обект с национално значение държавата прави поредна стъпка към превръщането на България в ключов европейски хъб за производство на дефицитните за отбраната компоненти.