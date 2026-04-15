Спорт:

Докато горивата поскъпват: Бензиностанциите масово увеличават и маржовете си

15 април 2026, 17:58 часа 147 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Проверки на Националната агенция за приходите показват, че значителна част от бензиностанциите в страната не само са повишили цените на горивата през последните седмици, но и са увеличили търговските си надценки. При повечето обекти ръстът засяга поне един вид гориво. Под "марж" се разбира разликата между покупната и продажната цена, като окончателният оперативен марж за март предстои да бъде изчислен след отчитане на всички разходи, включително за персонал.

В 48 от проверените бензиностанции е установено увеличение на маржа при всички основни горива - дизел, бензин и пропан-бутан. В още 88 обекта е отчетено едновременно поскъпване на маржовете при бензин А95 и дизел.

От НАП са изискали допълнителна информация и обяснения от засегнатите търговци. При установяване на необосновано увеличение на цените ще бъдат налагани санкции съгласно Закона за въвеждане на еврото. Още: Изплащат 20-те евро компенсации за скъпите горива

Данните бяха представени по време на съвместен брифинг на НАП и Комисията за защита на потребителите, посветен на контрола върху цените в търговската мрежа.

Изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова посочи, че от началото на конфликта в Близкия изток се извършва ежедневно наблюдение на пазара на горива и регулярни проверки на бензиностанциите. По нейните думи цената на бензин А95 е нараснала с 19,9%, а на дизела - с 38%.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тя уточни, че анализите се базират на среднопретеглени цени според реално закупените количества, а не на обикновени средни стойности.

В последните седмици обаче темпът на поскъпване се забавя. В периода от 1 до 14 април дизелът е поскъпнал с 8,3% спрямо втората половина на март, а бензинът - с 2,5%. Още: Инфлацията за март надскочи прогнозите: Къде има най-голям ръст в цените?

Въпреки по-високите цени, през март се отчита ръст в потреблението. Общото количество продадени горива достига 353,3 млн. литра - с 67,2 млн. литра или 23,5% повече спрямо предходния месец.

До момента са инспектирани над 820 бензиностанции от общо 3686 в страната. При 475 от тях е установено увеличение на маржовете, най-често при отделни видове горива, докато при други се наблюдава леко понижение.

Проверките на десетте най-големи вериги показват различна динамика: при дизела се отчита средно намаление на маржа с 1,6 процентни пункта, при бензина има леко увеличение от 0,5 пункта, а при пропан-бутана - ръст от 3,6 пункта.

През март приходите от ДДС върху горивата възлизат на 86,8 млн. евро - с 23% повече спрямо същия месец на 2025 г. и с 44% над нивата от февруари. Данните са базирани на издадените касови бележки. По-високата събираемост се обяснява основно с увеличените цени, като трябва да се отчете, че редица бензиностанции предлагат отстъпки и реално потребителите често плащат по-ниски суми от обявените. Още: С колко поскъпна потребителската кошница през април

За първото тримесечие приходите от ДДС върху горивата достигат 208,9 млн. евро, което представлява ръст от 4,5% на годишна база.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Бензиностанция НАП бензиностанции цени на горивата
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес