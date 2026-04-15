Докато горивата поскъпват: Бензиностанциите масово увеличават и маржовете си

Проверки на Националната агенция за приходите показват, че значителна част от бензиностанциите в страната не само са повишили цените на горивата през последните седмици, но и са увеличили търговските си надценки. При повечето обекти ръстът засяга поне един вид гориво. Под "марж" се разбира разликата между покупната и продажната цена, като окончателният оперативен марж за март предстои да бъде изчислен след отчитане на всички разходи, включително за персонал.

В 48 от проверените бензиностанции е установено увеличение на маржа при всички основни горива - дизел, бензин и пропан-бутан. В още 88 обекта е отчетено едновременно поскъпване на маржовете при бензин А95 и дизел.

От НАП са изискали допълнителна информация и обяснения от засегнатите търговци. При установяване на необосновано увеличение на цените ще бъдат налагани санкции съгласно Закона за въвеждане на еврото.

Данните бяха представени по време на съвместен брифинг на НАП и Комисията за защита на потребителите, посветен на контрола върху цените в търговската мрежа.

Изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова посочи, че от началото на конфликта в Близкия изток се извършва ежедневно наблюдение на пазара на горива и регулярни проверки на бензиностанциите. По нейните думи цената на бензин А95 е нараснала с 19,9%, а на дизела - с 38%.

Тя уточни, че анализите се базират на среднопретеглени цени според реално закупените количества, а не на обикновени средни стойности.

В последните седмици обаче темпът на поскъпване се забавя. В периода от 1 до 14 април дизелът е поскъпнал с 8,3% спрямо втората половина на март, а бензинът - с 2,5%.

Въпреки по-високите цени, през март се отчита ръст в потреблението. Общото количество продадени горива достига 353,3 млн. литра - с 67,2 млн. литра или 23,5% повече спрямо предходния месец.

До момента са инспектирани над 820 бензиностанции от общо 3686 в страната. При 475 от тях е установено увеличение на маржовете, най-често при отделни видове горива, докато при други се наблюдава леко понижение.

Проверките на десетте най-големи вериги показват различна динамика: при дизела се отчита средно намаление на маржа с 1,6 процентни пункта, при бензина има леко увеличение от 0,5 пункта, а при пропан-бутана - ръст от 3,6 пункта.

През март приходите от ДДС върху горивата възлизат на 86,8 млн. евро - с 23% повече спрямо същия месец на 2025 г. и с 44% над нивата от февруари. Данните са базирани на издадените касови бележки. По-високата събираемост се обяснява основно с увеличените цени, като трябва да се отчете, че редица бензиностанции предлагат отстъпки и реално потребителите често плащат по-ниски суми от обявените.

За първото тримесечие приходите от ДДС върху горивата достигат 208,9 млн. евро, което представлява ръст от 4,5% на годишна база.